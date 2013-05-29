TRT'den Aleviler yazı dizisinin reklamlarını yayınlamadı

Nedim Şener'in pazartesi günü Posta gazetesinde yayınlanmaya başlayan "Aleviler ne istiyor?" yazı dizisine ilişkin reklam filmi TRT'de sansüre uğradı. TRT, reklam filmlerinin yayınlanmayı reddetmesine gerekçesini, Şener'e gönderilen mailde, "Yayınlanamaz" bulunduğu şeklinde açıladılar.

Birçok televizyon kanalında yayınlanan reklamdaki "Alevilerin katliamlarla susturulduğu" ifadesi, TRT'yi rahatsız etmişti.

Şener bugün yayınlanan, "TRT'den 'Aleviler' yazı dizisinin reklamına sansür" başlıklı köşe yazısında reklam sansürünü şöyle anlattı:

Posta gazetesinde Pazartesi günü “Aleviler Ne İstiyor?” başlıklı yazı dizisine başladık. Evet Türkiye’de Alevilere karşı önyargıların olduğunu biliyordum ama tepeden tırnağa bu kadar düşmanlığın olduğunu tahmin edemezdim.

Telefon, e-posta ve twitter üzerinden yapılmayan “sövgü” kalmadı. En basiti “Sen Alevi misin?” sorusuydu. Alevi olsam ne olur olmasam ne olur? Ama belli ki bu soruyu soranların gözünde “Alevi olmak” bir suçtu. Ve böyle bir diziyi ancak ve ancak bir Alevi yapabilirdi.

“Türk müsün?” diye soranlar da olmadı değil. Bu tür düşünenleri kendi hallerine bıraktım. Allah ıslah etsin. Ama TRT’nin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun yaptığı bana göre işin şahikasıydı.

Yazı dizisi yayınlanmadan önce bir reklam filmi çekildi. Toplam 20 saniyelik reklam filminde şu cümleleri söyledim: “Dışlandılar. Katliamlarla susturuldular. Sadece seçim dönemlerinde hatırlandılar. ‘İnançlarımızı artık özgürce yaşayalım’ diyorlar. Değişen Türkiye’den ne bekliyorlar?”

Reklam filmi Pazar akşamı yayınlanması için TRT dahil tüm televizyon kanallarına gönderildi. Televizyonların tamamında yayınlandı, TRT hariç. Pazartesi günü sebebini öğrenmek için bir araştırma yaptık. Gerçeği TRT’den yetkili Özlem Taşkan’dan gelen e-posta ile öğrendik. ozlem.taskan@trt.net.tr adresinden bize ulaşan e-posta’da aynen şu yazıyordu:

“Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı kararına göre; Posta Gazetesi Nedim Şener Reklam filmleri içindeki 'Katliamlarla susturuldular' ifadesi nedeniyle 'yayınlanamaz' almıştır. İyi çalışmalar.”

TRT’nin mesajı net; reklam filmi “Katliamlarla susturuldular” ifadesi nedeniyle yayınlanmamıştı. Olayı, kaderde TRT sansürüne uğramak da varmış deyip sineye çekebilirdim. Ama bir zihniyetin iyice anlaşılması lazım. Elbette mesele reklamın TRT’de yayınlanması ya da yayınlanmaması da değil. Mesele TRT’nin tarihte yaşanmış katliamları inkar eder nitelikteki tutumudur.

TRT kabul etsin ya da etmesin, Dersim’de, Çorum’da, Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta, Madımak’ta katliam yapıldı. TRT tersini düşünüyor olabilir. Peki o zaman Başbakan Erdoğan kısa süre önce “Dersim katliamı” nedeniyle kimden özür diledi?