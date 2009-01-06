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TRT'den Alevi açılımı

TRT 1, Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bugünkü ana haber bültenini Karacaahmet Cem Evi'nden yayınlayacak.

06 Ocak 2009 02:00

TRT 1, Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bugünkü ana haber bültenini, Karacaahmet Cem Evi'nden yayınlayacak ve akşam saatlerinde Muharrem Ayı ve Kerbela temalı konser programı düzenleyecek.

TRT Basın ve Yayın Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Muharrem ayının 10. gününde ana haber bülteninin saat 18.30'dan itibaren Karacaahmet Cem Evi'nden yayınlanacağı bildirildi.

Günün anlamı dolayısıyla, Tepebaşı Stüdyolarında da Muharrem ayı ve Kerbela'yı tema olarak işleyecek bir konser düzenleneceği ve TRT1'den saat 22.00'den itibaren canlı yayınlanacağı kaydedildi.

Tasavvuf ve Alevi müziğinde önemli görülen mersiye, kaside ve ilahilerin seslendirileceği konsere Alevi dedeleri, Alevi derneklerinin temsilcileri, farklı dini kesimlerin ruhani önderleri ve değişik kesimlerin kanaat önderlerinin davet edildiği belirtildi.

Konserde Erdal Erzincan, Sabahat Akkiraz, Dilan Akıncı, Seval Eroğlu, Derya Çağlayan, Celal Yılmaz, Hüseyin Albayrak, Mustafa Albayrak, Murat Taştekin, Ozan Veli Aykut (Dertli Divani) ve Celal Doğan'dan oluşan 11 solist ile TRT korosu ve 40 saz sanatçısının görev alacağı bildirildi.

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