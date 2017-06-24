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TRT'de yeniden altyazı tartışması

"Fethullah Gülen olsa bu kadarına cesaret edemezdi"

24 Haziran 2017 17:51

TRT 1'de yayınlanan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının finalinde, ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan varken, altyazıda İnfitar Suresi'nin bir ayetinin Türkçe meali "Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?" diye yazdı. Yazı, hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteciler arasında altyazı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Fatih Tezcan ve Ömer Turan Twitter üzerinden, altyazıya tepki gösterdi.

Son dönemde TRT'nin altyazılarda sürekli hata yapıldığını ileri süren isimler TRT'de "temizlik" yapılmasını istemişlerdi. TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ise "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar. Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok" diye yanıt vermişti.   

Hükümete yakın televizyon yorumcusu Fatih Tezcan sosyal medya hesabından TRT’nin altyazısını paylaştı, "Fethullah Gülen olsa bu kadarına cesaret edemezdi" dedi: 

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