TRT'de sekreter vurgunu; mesai arkadaşları dolandırdı!

TRT’de sekreter Aysun E., yönetici kaşelerini kullanıp kurum kantinini ‘hayali’ ihaleyle yıllık 800 bin liraya kiraya verdi. TRT çalışanlarını ve bazı vatandaşları da arsa alım satımıyla dolandırdı. Toplam 5 milyon lira vurgunla kaçtı.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Aysun E.’nin kantin vurgunu bununla da sınırlı kalmadı. Sahte ihaleyle kiraladığı kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle TRT çalışanlarından da ayrıca para topladı. Yetmedi, arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç vaadederek, hem bazı TRT çalışanlarından hem de dışarıdan vatandaşlardan farklı meblağlarda paralar aldı.

İlişiği kesildi

Topladığı paraları geri ödememesi sonucu patlak veren skandal üzerine, TRT inceleme başlattı, ancak çok geçti. Yalanlarıyla kurumu da sıkıntıya sokarak kayıplara karışan Aysun E.’ye ulaşılamadı. TRT ile ilişiği kesildi. Mağdur olan TRT çalışanlarının ve vatandaşların suç duyurusunda bulunması üzerine konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal etti. Aysun E.’nin, çalışanları ve vatandaşları yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyor. Ancak tam olarak ne kadar para topladığına ve kaç kişiyi dolandırdığına ilişkin detaylı araştırmalar sürüyor.

Sayıştay uyarmıştı

Daha önce de TRT İstanbul Televizyon Müdürü’nün sekreteri olarak görev yapan ve kurum personeli olmayıp temizlik şirketinde çalışan bir kadının, yetkililerin kaşelerini kullanarak ve imzalarını taklit ederek fatura düzenlendiğini Sayıştay tespit etmiş, kurum içindeki bu tip dolandırıcılıklara karşı TRT’yi uyarmıştı.