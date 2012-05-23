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TRT’de sahte faturayla reklam vurgunu

TRT Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Televizyon Müdürlüğü’nde ortaya çıkarılan reklam yolsuzluğunda iki TRT çalışanı tutuklandı

23 Mayıs 2012 08:29

TRT Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Televizyon Müdürlüğü’nde ortaya çıkarılan reklam yolsuzluğunda iki TRT çalışanı tutuklandı. Zanlıların, sahte fatura karşılığında bir reklam ajansına 300 bin lira ödeme yaptığı belirlendi

Milliyet’in haberine göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek TRT İstanbul Televizyon Müdürlüğü’nde operasyon yaptı. Savcılık talimatıyla yapılan ve gizli tutulan operasyonda, kurumun reklam bölümünde çalışan iki görevlinin bir reklam firması yetkilisinden aldıkları sahte fatura karşılığında 300 bin lira ödeme yaptıkları anlaşıldı.


Usulsüz olarak yapılan bu ödemeyle kurumun zarara uğratıldığı gerekçesiyle, iki TRT görevlisiyle birlikte reklam ajansı yetkilisi gözaltına alındı.
 

Emniyette sorgulanan zanlılar, daha sonra savcılığa çıkarıldı. İsimleri gizli tutulan zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaya çıkarılan bu olayın ardından kurum içinde idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu soruşturma çerçevesinde, geriye doğru  bazı ödemelerin de mercek altına alındığı ifade edildi.

 

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