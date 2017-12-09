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TRT'de Kudüs İsrail'in başkenti gösterildi iddiası

TRT: Devlet politikası doğrultusunda yayın yapılmakta

09 Aralık 2017 18:18

Milli Gazete'de yer alan haberde TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü adlı yarışma programında Kudüs'ün İsrail'nin başkenti olarak gösterildiğini iddia edildi. İddialar sonrasında TRT'den yapılan açıkalmada, "Kudüs’ konusunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır" dendi.

Milli Gazete'de yer alan haberde şöyle şu ifadeler kullanıldı:

"TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü adlı yarışma programının TRT1'de yayınlandığı zamanlarda ‘Başkentler’ başlıklı bölümde yarışmacı çocuğa sorulan sorular arasında yer alan ‘Kudüs’ sorusunun cevabı ‘İsrail’ olarak doğru cevap kabul ediliyor. Devlet kanalı olan TRT'de yayınlanan bu skandal program, Kudüs gündemi oluşunca sosyal medyaya düştü. Sosyal medya kullanıcıları TRT'deki programa büyük tepki gösterdi.”

TRT’den açıklama

Milli Gazete'de yer alan haberin ardından, TRT tarafından açıklama yapıldı. Kudüs konusunda Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerini merkeze alan yayın yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:

 "Son günlerde artan ve bilinçli olarak tasarlandığını düşündüğümüz asılsız iddialarla Türkiye’nin ekranı TRT’ye zarar verme çabaları ve artan ‘Kudüs’ hassasiyeti üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştır.TRT ‘Kudüs’ konusunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır. Bu çerçevede, TRT kanallarında yer alan siyaset, iç-dış politika ve haber programlarında bu konu detaylı olarak işlenmiş, Türkiye’nin eleştirileri dile getirilmiş ve tepkiler ekranlara taşınmıştır" denildi.

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