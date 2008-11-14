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TRT'de kim kimin takımında kavgası

TRT Genel Müdürü Şahin, muhafazakâr kesimden insanlara program yaptırdığı eleştirilerine 'sosyal-demokrat' dediği kişileri sayarak yanıt verdi.

14 Kasım 2008 02:00

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, muhafazakâr kesimden insanlara program yaptırdığı eleştirilerine kurumda program yapan "sosyal-demokrat" dediği kişileri sayarak yanıt verdi. Şahin’in cevabına AKP’li Başkan Ünal Kacır da tepki gösterdi.

TRT hesaplarını denetleyen KİT Komisyonu görüşmelerinde televizyona çıkarılan kişilerin siyasi duruşları masaya yatırıldı. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici TRT program yapan gazeteci ve öğretim üyelerini eleştirerek, Şahin’e, "Bunların ortak paydası Fethullah Gülen’e yakın olmaları mıdır? Sizin de Gülen’e yakınlığınız var mı?" sorularını yönetti.

Konuşmasına TRT’nin tamamen "yandaş medya" haline geldiğini aktararak başlayan CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ise "O yandaş medyadan TRT’de program yapmaya başlamış isimler, Fehmi Koru, Mümtazer Türköne, Tamer Korkmaz, Mustafa Erdoğan, Şahin Alpay, Etyen Mahçupyan hep iktidarı öven, muhalefeti yerden yere vuran programlar yapıyor" eleştirisini yöneltti.

Eleştiriler üzerine Şahin ise eleştirilere oluşturduğu bir isim listesiyle yanıt verdi. "Mithat Bereket, Canan Barlas, Tayfun Talipoğlu, Derya Sazak, Cengiz Çandar, Fuat Keyman, Talat Halman, Mustafa Şerif Onaran, Hilmi Yavuz bunlar hangi cemaate veya cemiyete mensup bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla da bunlar sosyal demokrat dünya görüşüne sahip insanlar" dedi.

Bu sözler üzerine Ekici, Şahin’e "Yanlış biliyorsunuz. Hemen her şeyi sosyal demokrat diye ortaya atmayın" diye seslendi.

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