TRT'de inanılmaz yolsuzluk iddiası!

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, yolsuzluk unsurları içeren ihaleler sebebiyle TRT'nin, 1 milyon 691 bin 829 lira zarar uğratıldığını iddia etti.



Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidar yandaşı olarak bilinen televizyon, radyo ve ajanslarda çalışanların, önce istisnai memur uygulamasıyla Bakanlıklara görevlendirildiğini, ardından TRT'ye geçişlerinin sağlandığını söyledi.



Atilla Kart, bu yolla yapılan kadrolaşmayı gösteren ve sayıları 500'e ulaşan isimlendirme ve görevlendirmeleri daha sonra açıklayacağını söyledi.



TRT'nin, 22-26 Eylül 2008 tarihlerinde FM radyo ile televizyon vericileri için 4 ihale yaptığını belirten Kart, şöyle konuştu:



''TRT yetkilileri, ihalenin yasada belirtilen limitlerin altında kalması için aynı ürün niteliğindeki ihaleleri dörde bölmüştür. Bu konuda mevzuat açık olmasına rağmen pervasız, keyfi anlayışla hükümler çiğnenmiştir.



Vahim boyutlarda skandal söz konusudur. İki ihaleyi alan firmanın ticaret sicil kaydı yok. Firmanın kendi ülkesi olan Slovenya'da da kaydının olmadığı biliniyor.''



Kart, diğer iki ihaleyi alan firmanın da uygunluk belgesinin olmadığını ancak nihai komisyon tutanağında bu belgenin varmış gibi gösterildiğini iddia etti.



Yolsuzluk unsurları içeren bu ihaleler nedeniyle TRT'nin, 1 milyon 691 bin 829 lira zarar uğratıldığını öne süren Kart, sahte belge düzenlemek pahasına gerçekleştirilen ihalelerin söz konusu olduğunu söyledi.



Kart, konuyla ilgili denetlemelerin yapılması gerektiğini, bu konuyu kendilerinin de takip edeceklerini ifade etti.



Atilla Kart, AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Güler ile hısım olduğuna ilişkin iddiasıyla ilgili bir soru üzerine, iddiasını geri aldığını anımsatarak, bu konuda polemiğe girmek istemediğini söyledi. (anka)



