'TRT'de 2.5 milyon liralık yolsuzluk yapıldı' iddiası

TRT'nin Bütçe Kontrol Müdürlüğü'nde Bütçe Kontrol Elemanı ve Prodüksiyon Amiri olarak 14 yıl görev yapan Mustafa Aşçı, yaşadıklarını ve 'yolsuzluk belgeleri'ni "Türkiye Rant Televizyonu" adlı kitabında anlattı. Aşçı, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in kardeşinin, MPS Yapım üzerinden 2.5 milyon lira kazanç sağladığını öne sürdü.

Yurt gazetesinden Caner Taşpınar'ın haberine göre, TRT 'deki yolsuzluk iddiaları, kamuoyundaki uzun tartışmaların ardından kitap oldu. TRT'nin eski Prodüksiyon Amiri Mustafa Aşçı bütün iddiaları toplayıp "Türkiye Rant Televizyonu" adlı bir kitap çıkardı. Kitapta TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in kardeşi Mehmet Ali Şahin'e ait olduğu belirtilen MPS Yapım şirketine 2.5 milyon lira üzerinde ödeme yapıldığı iddia edildi.

TRT'de 14 yıl görev yapan Mustafa Aşçı, kitabında üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Genel Müdür Şahin’in kardeşiyle ilgili Müzik Kanal Koordinatörü Necati Göksel'in şu ifadelerine yer verildi:

"Genel müdürün kardeşi, sana anlattım, burada program yapıyo ya. Bir milyon lirayı geçti şu anda cirosu. TRT Müziğe program yapıyo, Avaz’a da program yaptığını biliyorum, çocuğa da yaptığını biliyorum, ama orada hangi programları yaptığını bilmiyorum. Ondan sonra o şirket ne genel müdürün kardeşinin üzerine, ne ortağının üzerine, başka birinin üzerine, şirketin ilk bulunduğu adres yine o Amasyalı adamın aynı adres, onların hepsi ticari sicil kayıtlarında var. Kendi kardeşi bu işleri çeviriyo o suç olmuyo, ben birisiyle şirket kursam, senle şirket kursam bir iş yapsam beni anında harcayabiliyorlar. Kardeşi bana ne dedi biliyor musun, kendi kardeşi Mehmet Ali Şahin, Allah'tan korkmasa bunları inkâr etmez. Aralık ayının sonunda ocak ayının başında o Sinan Üstüner’in, keşke de kabul etseymişim, Sinan Üstüner’in Müzik Haber ’i biz yapalım dedi. Üçe bölelim dedi. Selami, sen, ben paylaşalım dedi. Bizzat genel müdürün kardeşi ya. Kabul etmedim." Müzik Kanal Koordinatörü İsmail Güngör de kardeş Şahin'in MPS Yapım üzerinden TRT'ye program yapıp para kazandığını doğrular.

Kitabın yazarı ve eski TRT çalışanı Mustafa Aşçı, görevi nedeniyle şahit olduğu olayları da sıralıyor. Aşçı kitabında, Genel Müdür Şahin'in kardeşinin müdürleri ziyaret ettiğini aktarıyor. Aşçı kitabında kardeş Şahin'in Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevine atanan Necati Göksel’e yaptığı ziyareti şöyle anlatıyor:

"Genel Müdürüm İbrahim Şahin’in kardeşi Mehmet Ali Şahin, 2010 yılının Mart ayının ilk haftasında Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevine atanan Necati Göksel’i makamında ziyaret eder. Hayırlı olsun dileklerinin ardından Göksel’in masasına bir program önerisi bırakır. Programın kendisine ve arkadaşı Selami Arslan’a ait olduğunu söyler ve gerekenin yapılmasını ister. Göksel, öneriyi inceler, ilk olarak programın ismini Seyyare olarak değiştirir, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra programın kabul edilmesi yönünde talimat verir. MPS Yapım firması adı altında, Serhan Yasdıman’ın sunuculuğunu yaptığı 'Seyyare' programı, haftada bir gün, 45 dakika süreyle bant’tan, bölüm başı bütçesi 14 bin 500 bin olarak 13 bölüm onaylanır. MPS Yapım’ın Nisan 2010’da kanala teslim ettiği ilk bölümü Göksel beğenmez. Serhan Yasdıman’ın yerine Orhan Osman (Buziki Orhan) getirilir. 24. Bölüm tamamlandığında kardeş Şahin’in programı için MPS yapım firmasına brüt 350 bin lira ödeme yapılmıştır."

Mustafa Aşçı kitabında, 2010'dan sonra 2011'de de kardeş Şahin'in müzik programının devam ettiğine dikkat çekti:

"Ocak 2011 tarihinde programın ikinci sunucusu olan Orhan Osman’ın yerine Serkan Çağrı getirilir. Programın süresi 45 dakikadan 60 dakikaya, bölüm başı bütçesi de 18 bin 500 liraya çıkarılır. Necati Göksel’in Nisan 2011’de görevden alınmasının ardından 4. Kanal Koordinatörü olarak atanan İsmail Güngör ilk olarak, Göksel döneminde başlatılan programları şaibeli işler yapıldığı gerekçesiyle sonlandırır. Temmuz 2011’de MPS firma sahibi bayan Güngör’ün odasına gelir. Elinde 5 adet yayın bandı vardır. Kardeş Şahin’in selamını ilettikten sonra bandları Güngör’ün masasına sert bir şekilde bırakır ve odadan çıkar. Program iki ay aradan sonra Ağustos 2011’den itibaren kaldığı yerden devam eder."

Mustafa Aşçı, kitabında Genel Müdür İbrahim Şahin'in kardeşinin toplam kazancını da şöyle açıklıyor:

"6 Kasım 2009-31 Aralık 2010 tarihleri arası 42 bölüm için toplam brüt 776 bin 500 lira ödeme yapılan, 2012 ve 2013 yılının ilk döneminde de devam eden 'Serkan Çağrı ile Seyyare' programı için kardeş Şahin’in firması MPS Yapım 2.5 milyon liranın üzerinde ciro yapmıştır."