TRT Yıldız, Nevruz'da start verecek

TRT'nın 21 Mart tarihinde yayın başlayacak yeni kanalının açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. TRT, ismi Yıldız olarak belirlenen kanalın açılışına ünlü sanatçı Tarkan'la birlikte Türk cumhuriyetlerinden de sanatçı davet etti.



Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, kanalın yayına başlaması dolayısıyla Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek programa ünlü sanatçı Tarkan ve Türk dünyasından Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Azerin, Özbekistanlı sanatçı Savara Nazarhan, Kırgız sanatçı Aktan İsabayev sahne alacak. Açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen kanal, birçok ülkeden Nevruz kutlamaları ile ilgili canlı bağlantı gerçekleştirecek.



Yeni kanalda kültür, eğlence, magazin içerikli yayınlar yapılacak. Kanal Ortaasya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesine yayın yapacak. Yarışma programlarında yer alacağı kanalda, Orta Asya Cumhuriyetleri'ne ülkelerinde beğenilen Kurtlar Vadisi adlı dizinin eski bölümleri ile Ekmek Teknesi adlı dizi izleyici ile buluşacak.



Ocak ayı içerisinde yayına başlayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Kuzey Irak'ta beğeni ile izlenen TRT Şeş, Nevruz'da yayın akışını keserek iki kez yayın yapacak. Cumartesi günü iki ayrı dilim halinde 6 saatlik Nevruz Özel programı yapacak. Yapılacak programın içeriği ise TRT yetkileri tarafından açıklanmıyor.



Kürtçe radyo kuruluyor



Başbakan Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, TRT Şeş, Güneydoğu ve Kuzey Irak'ta en fazla izlenen kanal olduğunu belirterek, yakında Kürtçe yayın yapan bir radyonun da yayına başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, Arapça yayın yapan bir kanalın kurulması yönünde ise çalışmalarının olduğunu belirtmişti.



Ayrıca TRT'nin haber kanalıda nisan ayı içerisinde yayına başlayacak. Bu kanalın kapsama alanı ise tüm dünyaya yönelik olacak. Kanalla ilgili çalışmaların aylardır devam ediyor.

