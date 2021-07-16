TRT'ye yapılan atamalar Danıştay'a taşındı

TRT Genel Müdürlüğüne son yapılan atamaların, "Genel kamu menfaatinin korunması, sağlanması için değil siyasi ve ideolojik saikle yapıldığı" gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TRT atamalarını Danıştay'a taşıdı. Cumhurbaşkanlığı atama kararının yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğunu belirtilerek; yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay'da dava açıldı.

HKP'nin Danıştay'a verdiği dava dilekçesinde, "Bu atama kararı başta Anayasa olmak üzere Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile genel idari prensiplere aykırıdır. Dava konusu atama kararı genel kamu menfaatinin korunması, sağlanması için değil siyasi ve ideolojik saikle yapılmıştır" denildi.

"Atanan kişiler AKP mensubudur"

Dilekçede, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan genel yayın esaslarına yer verildi. Dilekçenin devamında, TRT Yönetim Kuruluna atanan Hilal Kaplan'ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdığı şiir, övgüler dizdiği videoları ve yazıları hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasa maddesinde belirtilen esasların tam tersini sergileyen kişiler kuruma yönetici olarak atanmıştır. Özellikle, atananların ‘tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak' ilkesini hayata geçirmeleri mümkün değildir. Atanan kişilerin iktidar partisi AKP mensubu kişiler olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından parti üyelikleri sorgulandığında eminiz ki birçoğu AKP'nin kayıtlı üyesi çıkacaktır."