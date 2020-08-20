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TRT yayınlarını artık kurumun eski Din ve Ahlâk Programları Müdürü denetleyecek

20 Ağustos 2020 08:23

TRT’de bir dönem “Din ve Ahlâk Programları Müdürü” olarak çalışan ilahiyatçı Adem Özkan, TRT Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk imzalı habere göre, Özkan artık sadece dini yayınları değil, TRT'deki, canlı programlar hariç, tüm bant yayınlarını, radyo-TV programlarını, müzik eserlerinin sözlerini, reklamları, program metinlerini ve senaryoları denetleyecek.

Adem Özkan, son olarak TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı'nda Yapımcı-Yönetmen olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun Adem Özkan, Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

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