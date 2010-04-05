T24 - RTÜK Yasası değişiyor. Değişiklik öngören kanun taslağı, TBMM'ye sunulmak üzere imzaya açıldı. Yasanın temmuz ayında komisyondan geçmesi hedefleniyor. En geç 3 yıl sonra dijital yayına geçilmesini öngören taslak, yayın kuruluşlarındaki yabancı sermaye payının da yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmasını öngörüyor. TRT yayınlarına da RTÜK denetimi geliyor.





Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan RTÜK kanun taslağını, "52 maddeden oluşan tasarı taslağı, sektörün sornlarına çözümler içeren düzenleme konusundaki yetki karmaşasını ortadan kaldıran, yayın denetimi konusunda RTÜK'ü daha etkin kılan, yayıncılık sektöründe rekabeti artıran bir içeriğe sahiptir" sözleriyle özetledi.



Arınç, RTÜK Başkanı Davut Dursun ile birlikte yasada yapılması öngörülen yeni düzenlemeyi anlattı.



Taslak, frekans düzenlemesinden, yabancı sermayenin medyadaki payına kadar pek çok maddeyi yeniden düzenliyor. Öne çıkan bazı başlıklar şöyle:





Frekans karmaşası son buluyor



-1994 yılından bu yana lisans verilemeyen karasal yayın kuruluşları lisans sahibi olacak





Dijital yayına geçiş



- Sayısal yani dijital frekans ihalesi bir yıl içinde yapılacak, tahsisin ardından üç yıl süreyle analog ve dijital televizyon yayınları paralel sürdürülecek.





Medya sahipliği ve yabancı sermaye



- Radyo ve televizyon sahipliğine sınırlama getiriliyor. Buna göre bir kurumun medyadaki payı yüzde 25'i geçmeyecek ve en çok 4 kanal sahibi olunabilecek.



-Yayın kuruluşlarındaki yabancı sermaye payı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltiliyor.





TRT yayınlarına RTÜK denetimi



- Kamu ve özel yayın kuruluşlarının ayrı kurallara ve denetime tabii olmasını düzenleyen hükümler kaldırılıyor. TRT'nin denetiminin RTÜK tarafından gerçekleşmesi sağlanıyor.





Reyting sistemi de RTÜK denetiminde



- Televizyonların izlenme oranlarını ölçen kuruluşlar, taslak yasalaşırsa RTÜK tarafından denetlenecek





RTÜK'ün reklam payı



- Yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan yüzde 5'lik üst kurul payı yüzde 3'e düşürüldü.



RTÜK'ün görevlerini ve yayın kuruluşlarının medyadaki pay ve sorumluluğunu yeniden düzenleyen taslağın temmuz ortalarında yasalaşması hedefleniyor.







