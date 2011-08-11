TRT: Yayın akışı bozulmasın diye kestik

T24 - Komedi klasiği “Tosun Paşa” ile ilgili ortaya atılan sansür iddiası için TRT, “Yayın akışı bozulmasın diye pek çok sahne kısaltıldı” dedi.



Radikal gazetesi yazarı Kaan Sezyum, dünkü köşesinde pazar günü TRT1’de yayımlanan, Kartal Tibet’in yönettiği, başrolünde Kemal Sunal ve Müjde Ar’ın rol aldıkları 1976 yapımı “Tosun Paşa” filminin makaslanarak neredeyse ‘55 dakikalık bir diziye’ dönüştürüldüğünü yazdı. Sezyum, peştamal giymiş Tellioğulları ve Seferoğulları kadınlarının şarkı söyleyerek karşılıklı atıştığı, Adile Naşit’in tefiyle bu atışmanın başını çektiği meşhur hamam sahnesinin kesildiği iddiasına da yazısında yer verdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Sezyum, köşesinde sorduğu soruya cevabını da ekleyerek “Adile Naşit’in hamam sahnesini sen neden kesiyorsun, neden sansürlüyorsun ergenliğini yamuk yaşamış arkadaş? Hani başka bir ihtimal bulamıyorum” diye yazdı.





'O sahnede bir şey yok'



Filmin başrolündeki Müjde Ar “Çok ayıp etmişler, o sahnede bir şey yok” derken, oyunculardan Ayşen Gruda “Aferin onlara çok iyi yapmışlar” diye tepki gösterdi: “Ben kaç senedir oyuncuyum, neden böyle bir şey yaptıklarını anlamadım. Duyunca şoka girdim. Sokakta herkes ‘Sizin filmlerinizle büyüdük’ diyor. Demek ki biz bir yerde hata yaptık. Biz buna tepkimizi koyacağız. İstiyorlarsa başımızı kapatıp hamam sahnesini yeniden çekelim ama Adile abla öldü. Bu zihniyet meselesi, çok söylemek istediğim laf var ama susuyorum. Buna halkın tepki göstermesi gerek. TRT bunu hep yapıyor. Ama zaten TRT fazla seyredilmiyor. Film başka kanallarda oynadığı zaman halkımız o zaman izler.”





'Saygısızlık yapıyorlar'



Gruda ayrıca “Filmlerimizi oynatıyorlar, paramızı vermiyorlar” diyerek de şikayette bulundu.

Filmin yönetmeni Kartal Tibet de “Aslına sadık kalınmalıydı. O kadar saçmalık yapılıyor ki ilgilenmiyorum bile, yalnızca bakıyorum. Siz de biliyorsunuz doğrunun ne olduğunu zaten. Saygısızlık bu yapılanlar” dedi.





‘YÜRÜYÜN SEFEROĞULLARI’







Seferoğulları-Tellioğulları ailelerinin çekişmesini anlatan “Tosun Paşa”da Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi çok ünlü oyuncular vardı. Yapımcı, sektörün efsanelerinden Ertem Eğilmez’di.





‘25 dakika kısalttık’



TRT Basın Müşaviri Birol Uzunay “Tosun Paşa”nın sansürlendiği iddiasıyla ilgili olarak Ramazan ayında TRT’nin yoğun yayın gündemine dikkat çekti. Yayın akışı sırasının bozulmaması için filmin kısaltılması gerektiğini vurgulayan Uzunay, “Diğer programın yayına girmesi için orada 20-25 dakikalık bir sürenin kısalması gerekiyordu. Tüm filmi yayımlayıp sadece hamam sahnesini kaldırsak bu sansür olurdu. Ancak bahsedilen şey, filmin genelindeki 25 dakikalık kısaltmada 30 saniyelik bir sahne” dedi. Birol Uzunay sözlerine, “Kesilen başka sahneler de var. Yani orada sansür yok kısaltma var. Yayın planını oturtmak için yapılan bir kısaltma bu” dedi.

Uzunay kısaltmalarla ilgili yapımcılar bir anlaşma yapılıp yapılmadığı şeklindeki soruya da Uzunay, “Yayın hakkı ve bütün uygulamalar bize ait. Bu bütün kanallarda uygulanan bir yöntemdir.

Bir sonraki programın vaktinde yayınlanabilmesi için böyle kısaltmalar yapılır” dedi.