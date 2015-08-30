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TRT ve AA dışındaki basın kuruluşlarına 'Harp Okulu' yasağı

Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerini yalnızca AA ve TRT muhabirleri takip edebilecek

30 Ağustos 2015 21:13

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerine geniş kapsamlı basın sınırlaması getirildi. Bu yılki törenleri sadece TRT ve AA muhabirleri takip edebilecek.

DHA’da yer alan habere göre, önceki yıllarda her iki harp okulu için de akreditasyon duyurusu yapılıyor, Genelkurmay nezdinde akredite olan basın kuruluşlarının haber ekipleri mezuniyet törenini yerinde takip edebiliyordu. Her iki mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın katılımından dolayı Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu gözetiliyordu. Bu yılki mezuniyet törenlerini TRT ve AA dışındaki kurumların Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirleri de ilk kez takip edemeyecek.

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