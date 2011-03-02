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TRT, ULUÇ'TAN 5 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

02 Mart 2011 14:35

-TRT, ULUÇ'TAN 5 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - TRT, yazdığı 3 yazıda kurumun tüzel kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle Gazeteci Hıncal Uluç ile yazıyı yayımlayan Sabah gazetesinden 5 bin lira manevi tazminat kazandı. Edinilen bilgiye göre TRT'nin, Uluç ile Sabah gazetesi aleyhine, Dünya Kupası ile ilgili yayınları konu alan, Haziran ve Temmuz 2010'da yayımlanan 3 yazı üzerine açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, Uluç ve Sabah gazetesinin, TRT'ye 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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