TRT, Tuncay Güney'e ne kadar ödedi?

TRT2'nin firari Ergenekon sanığını canlı yayına çıkarması kadar ödediği ücret de olay oldu. Güney, TRT'ye oldukça pahalıya mal oldu.

Baykal: Tuncay Güney tam bir deli zırvası



Gazeteport İnternet Sitesi'nin haberi şöyle: Ergenekon olayının kilit ismi Tuncay Güney’e, TRT 2’de katıldığı canlı yayın için 15 bin dolar para ödendiği öğrenildi. Bu yayın için TRT’nin canlı yayın bağlantı ve link ücreti olarak da 60 bin dolar ödeyeceği, böylelikle Güney ve Ergenekon programının 75 bin dolara mal olduğu bildirildi.

60 bin dolarlık faturanın TRT ile EBU arasındaki anlaşma uyarınca, daha sonra mahsup edileceği kaydedildi. Güney’in canlı olarak katıldığı, Ankara stüdyosunda ise Mehmet Elkatmış, Fikri Sağlar ve Şamil Tayyar’ın bulunduğu programın reyting rekoru kırdığı da bildirildi.



Programın konuklarından Fikri Sağlar, TRT'nin Güney'e para ödemeyi kabul ettiğini belirtmekle birlikte rakam telaffuz etmedi.



Özkök'ten villa parası istemişti



TRT 2’de katıldığı programda Kanada’nın Toronto kentinde hayatını sürdürmek için ne tür bir maddi geliri olduğu ve kaynağını açıklamayan Güney, gazetecilerden iş istemiş ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök için de ‘’Bana bir villa parası göndersin’’ demişti. Kanada’da Haham yardımcılığı yapan Tuncay Güney, 8 yıldır yurt dışında bulunuyor.



32. Gün’den 40 bin dolar aldı



Güney’in daha önce canlı yayın ile katıldığı Kanal D’deki 32. programı için de 40 bin dolar ücret aldığı öğrenildi. Güney’in Habertürk TV’de canlı bir programa çıkmak için de 50 bin dolar istediği ancak Habertürk yöneticilerinin bu talebi reddederek yayından vazgeçtikleri öğrenildi…



Meclis’e soru önergesi



Bu arada CHP’li Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Koçal, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergede, Tuncay Güney’in “Devam eden bir davada halkın vergileriyle varlığını sürdüren bir kurumda yayına katılması ve kamuoyuna kirli bilgiler sunmasına izin verilmesi doğru bir tutum mudur? TRT’de yayınlanan program için ödeme yapıldı mı, yapıldıysa ne kadardır?” diye sordu.