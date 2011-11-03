TRT Spor’dan Arda bombası!

T24 - TRT Spor televizyonunun dün akşam ekrana getirdiği, Atletico Madrid’de top koşturan milli yıldız Arda Turan’ın trafik kazası geçirdiği haberi büyük panik yarattı.





Haberde, Arda’nın kız arkadaşı Sinem Kobal’la birlikte kaza geçirdiği ileri sürüldü.



Başarılı oyuncunun yakın arkadaşı Saffet Ulusoy’un, Arda’nın durumunun ciddi olması nedeniyle apar topar İspanya’ya gitme kararı aldığı da savunuldu.



Korkuya neden olan bu haber sonrası NTV Spor’a bağlanan Arda’nın menajeri Ahmet Bulut, “kaza” dedikodusunu yalanladı.



Arda’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün Udinese’yi ağırlayacak olan Atletico Madrid’in kampında bulunduğunu bildiren Bulut, “Bu haberler nereden çıkıyor hiç bilmiyorum. Haberi yapmadan önce bir telefon açıp sorabilirlerdi” dedi.





Bu arada kaza haberini yalanlayan Atletico Madrid, twitter hesabından, “Atletico’nun antrenmanı yağmur altında bitti. Arda Turan antrenmanı gülümseyerek, ıslanmış biçimde tamamladı” açıklamasını yaptı.



