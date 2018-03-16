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Spor

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan "küçük takımlar" tartışmasına açıklama

Arıkan: Sahadaki takımları da büyük olursa dünyada başarı gelir

16 Mart 2018 20:47

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Türk futbolunu, taraftarları ve yöneticileri eleştirirken Fenerbahçe ve Galatasaray derbisine "küçük takımlar" dediği için sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Arıkan"Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten küçük takımlar" sözünün kırpılarak paylaşılan konuşmanın tamamında ise "Ülke olarak hesap sorabildiğimiz zaman yöneticiler bu kadar rahat oturamazlar o koltuklarda. Ama Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesiyle kendimizi avutuyoruz" sözleriyle kendini ifade etse de sosyal medyada sözlerinin tamamı yerine bir kısmı yayılmıştı.

Arıkan, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"TRT SPOR ve çalışanları, Kulüplerimize ve şanlı geçmişlerine her zaman saygılıdır... 15 -20 milyona yakın taraftarı olan kulüplerin büyüklüğü zaten tartışılamaz ,sahadaki takımları da büyük olursa dünyada başarı gelir ve Türkiye daha mutlu olur saygılarımla"

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