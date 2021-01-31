İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-lacivertliler, uzun süren görüşmelerin ardından milli futbolcunun transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Medipol Başakşehir'e para artı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi bonservisleriyle birlikte verecek.

Fenerbahçe'den "kahve" paylaşımı

Fenerbahçe, sosyal medya platformu Twitter üzerinden "kahve" paylaşımı yaptı: