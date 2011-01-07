-TRT SPİKERLERİ İDDİANAMEYİ OKUYOR İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın 4. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Cengiz Köylü'nün aralarında bulunduğu 174 sanık katıldı. ''Ergenekon'' davasında tutuklu yargılanan Mehmet Fikri Karadağ ile başka suçtan Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz ise revire gidecekleri gerekçesiyle duruşmaya gelmedi. Hakim Ömer Diken'in başkanlık yaptığı mahkeme heyetinde, üye hakimler Murat Üründü ve Ali Efendi Peksak yer aldı. Duruşmada, iddia makamını özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş temsil etti. Duruşmada, mahkeme tarafından görevlendirilen TRT İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevli Ömer Ersöz ve Hakan Kıra, iddianamenin 124. sayfasından itibaren okumaya devam ediyor.