TRT spikerinden Fatih Terim ve Milli Takım'a: Daha fazla iz bırakmamız lazım, iç sorunlarımızı gözler önüne serdik

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'nın, İzlanda'yı 5-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarına doğru TRT 1 Spikeri Erdoğan Arıkan, İzlanda'nın ortaya koyduğu mücadele üzerinden başta Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim olmak üzere A Milli Takım’a sert bir göndermede bulundu. Arıkan, İzlanda'nın Fransa'ya karşı ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ederek "Bizim de artık daha fazla iz bırakmamız lazım. Özellikle basın toplantılarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz sürekli iç sorunlarımızı gözler önüne serdik" dedi.

Terim turnuva sonrası basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan da "Herkesten hesap soracağım" demişti.