T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRT spikeri: Ekonomi artınca kadının baskın olduğunu görüyoruz, evin reisi erkektir

"Eşitlik olacak ama kadının kocasını ezmeye hakkı yok"

03 Mart 2018 19:09

Kasım 2015 seçimlerinde AKP’de milletvekili aday adayı da olan spiker Aynur Ayaz, TRT’de göreve başlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlandığını söyledi. Erdoğan’ın kendisine ‘neden ekranlarda olmadığını sorduğunu’ ifade eden Ayaz, devlet kanalında mutlu olacağını söylemesinin ardından ‘çok yoğun ve hızlı bir süreç başladığını’ aktardı. 

Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasıyla birlikte ‘daha’ baskın olduklarını savunan Ayaz, "Yanlış bu. Evin reisi erkek... Evet eşitlik olacak ama kadının, daha çok kazanıyorum diye kocasını ezmeye hakkı yok” dedi. 

"Eşitlik olacak ama kadının kocasını ezmeye hakkı yok"

Türkiye gazetesinden Emel Baltacı’nın sorularını yanıtlayan Ayaz’ın röportajının ilgili bölümü şöyle: 

Evlilik Okulu nasıl ortaya çıktı?

Atatürk Kültür Merkezi lansmanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden ekranlarda olmadığımı sordu. “Efendim siz görev verirseniz neden olmayalım?” cevabını verdim. “Nereyi istiyorsun?” diye tekrar sorunca, “Devletimizin kanalı olursa çok mutlu olurum” dedim. Ardından çok yoğun ve hızlı bir süreç başladı.

Boşanmalar kentlerde daha fazla görülüyor. Kırsalda aileler daha mı mutlu yoksa aynı problemleri yaşıyorlar ama boşanamıyorlar mı?

Türkiye’nin tamamını görmüş bir insanım. Özellikle Doğu’da daha yoğun çalıştığım için oralardaki aile yapısını da biliyorum. İnanın hepsinin problemleri var ancak tahammül payları daha fazla. Ekonomi artınca kadının biraz daha baskın olduğunu görüyoruz. Yanlış bu. Evin reisi erkek... Evet eşitlik olacak ama kadının, daha çok kazanıyorum diye kocasını ezmeye hakkı yok.

ETİKETLER

aynur ayazrecep tayyip erdoğantrtspikerkadınerkekeşitlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24