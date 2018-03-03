TRT spikeri: Ekonomi artınca kadının baskın olduğunu görüyoruz, evin reisi erkektir

Kasım 2015 seçimlerinde AKP’de milletvekili aday adayı da olan spiker Aynur Ayaz, TRT’de göreve başlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlandığını söyledi. Erdoğan’ın kendisine ‘neden ekranlarda olmadığını sorduğunu’ ifade eden Ayaz, devlet kanalında mutlu olacağını söylemesinin ardından ‘çok yoğun ve hızlı bir süreç başladığını’ aktardı.

Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasıyla birlikte ‘daha’ baskın olduklarını savunan Ayaz, "Yanlış bu. Evin reisi erkek... Evet eşitlik olacak ama kadının, daha çok kazanıyorum diye kocasını ezmeye hakkı yok” dedi.

"Eşitlik olacak ama kadının kocasını ezmeye hakkı yok"

Türkiye gazetesinden Emel Baltacı’nın sorularını yanıtlayan Ayaz’ın röportajının ilgili bölümü şöyle:

Evlilik Okulu nasıl ortaya çıktı?

Atatürk Kültür Merkezi lansmanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden ekranlarda olmadığımı sordu. “Efendim siz görev verirseniz neden olmayalım?” cevabını verdim. “Nereyi istiyorsun?” diye tekrar sorunca, “Devletimizin kanalı olursa çok mutlu olurum” dedim. Ardından çok yoğun ve hızlı bir süreç başladı.

Boşanmalar kentlerde daha fazla görülüyor. Kırsalda aileler daha mı mutlu yoksa aynı problemleri yaşıyorlar ama boşanamıyorlar mı?

Türkiye’nin tamamını görmüş bir insanım. Özellikle Doğu’da daha yoğun çalıştığım için oralardaki aile yapısını da biliyorum. İnanın hepsinin problemleri var ancak tahammül payları daha fazla. Ekonomi artınca kadının biraz daha baskın olduğunu görüyoruz. Yanlış bu. Evin reisi erkek... Evet eşitlik olacak ama kadının, daha çok kazanıyorum diye kocasını ezmeye hakkı yok.