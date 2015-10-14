TRT Spikeri: Ankara katliamında ölenleri aynı kefeye koyamazsınız, oradan geçen masum insanlar da vardı

Devletin televizyonu TRT’de sabah haberlerini sunan Selver Gözüaçık canlı yayında, Ankara'daki Barış Mitingi'nden önce meydana gelen ve en az 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili olarak seyircilerden birinden gelen “Ölenleri aynı kefeye koyamazsınız. Oradan geçen masum insanlar da vardı belki. Kurunun yanında yaş da yanmasın” mesajına, “Kurunun yanında yaş da yanmasın diyor aynen katılıyorum” yorumunu yaptı.

İleri Haber'de yer alan habere göre, TRT'de "1'De Sabah" adlı programı sonun Selver Gözüaçık, bu sabahki programında izleyicilerden Ankara Katliamı’yla ilgil gelen mesajları okudu. Selvur Gözüaçık’ın okuduğu mesaj ve mesaja yaptığı yorum şöyle:

"Cemile hanım demiş ki ölenlerin hepsini aynı kefeye - çok tartışıldı çünkü Twitter’da, Facebook’ta- onun için o da benimle aynı şeyi söylüyor sonuçta. Ölenleri aynı kefeye koyamazsınız demiş orada polis memuru da vardı, belediye temizlik işçisi de vardı. Oradan geçen masum insanlar da vardı… Belki işine geçmek için ordan geçen de vardı. Merak etmeyin aynen. Devlet hepsinin araştırmasını yapar. Yani kurunun yanında yaş da yanmasın diyor aynen katılıyorum."