TRT sınavla 180 eleman alacak

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), sınavla 180 yeni personel alacak.

TRT'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Ekimde başlayacak başvurular, 9 Kasımda sona erecek.

Sınava, kurumumun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olanlar başvurabilecek.

Belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini TRT'nin internet adresi ''www.trt.net.tr'' üzerinden yapacak. Şahsen veya diğer yollarla yapılanlar ile kurumun 27 Ekim 2008-02 Kasım 2008 tarihleri arasındaki sınavında başarısız olanların başvuruları dikkate alınmayacak.

Sınavla, 10 Stajyer Spiker, 40 Stajyer Muhabir, 60 prodüksiyon hizmetleri ağırlıklı çalışmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi, 15 kurgu ağırlıklı çalışacak Yapım ve Yayın Görevlisi, 15 ses ağırlıklı görev yapacak Yapım ve Yayın Görevlisi, 20 ışık ağırlıklı iş yapacak Yapım ve Yayın Görevlisi ve 20 resim seçici ağırlıklı görevde bulunacak Yapım ve Yayın Görevlisi kadrolarına personel alınacak.

Başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye TRT'nin ''www.trt.net.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek.