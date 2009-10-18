T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TRT sınavla 180 eleman alacak

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), sınavla 180 yeni personel alacak.

18 Ekim 2009 03:00

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), sınavla 180 yeni personel alacak.
     TRT'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Ekimde başlayacak başvurular, 9 Kasımda sona erecek.
     Sınava, kurumumun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olanlar başvurabilecek.
     Belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini TRT'nin internet adresi ''www.trt.net.tr'' üzerinden yapacak. Şahsen veya diğer yollarla yapılanlar ile kurumun 27 Ekim 2008-02 Kasım 2008 tarihleri arasındaki sınavında başarısız olanların başvuruları dikkate alınmayacak.
     Sınavla, 10 Stajyer Spiker, 40 Stajyer Muhabir, 60 prodüksiyon hizmetleri ağırlıklı çalışmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi, 15 kurgu ağırlıklı çalışacak Yapım ve Yayın Görevlisi, 15 ses ağırlıklı görev yapacak Yapım ve Yayın Görevlisi, 20 ışık ağırlıklı iş yapacak Yapım ve Yayın Görevlisi ve 20 resim seçici ağırlıklı görevde bulunacak Yapım ve Yayın Görevlisi kadrolarına personel alınacak.
     Başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye TRT'nin ''www.trt.net.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24