TRT Şeş'te Kürtçe mevlit

Diyarbakır'da Müftülük tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Kürtçe vaaz ve mevlit okutuldu. Çekimleri tamamlanan ve Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği mevlit dün akşam saat 21.30'dan itibaren TRT Şeş'ten yayımlandı.



1 Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT Şeş, müzik ve kültür programlarının yanı sıra dini programlara da yer vermek amacıyla Diyarbakır'da Ulu Cami'de yapılan Kürtçe mevlidi canlı verdi.



Mevlit Kandili olması nedeniyle Diyarbakır İl Müftüsü Ali Melek tarafından organize edilen Kürtçe vaaz ve mevlit yatsı namazının ardından Ulu Cami'de kandil programı yapıldı. Vaaz ile başlayan program daha sonra Kuran-ı Kerim'in okunması ve mevlit ile devam etti. İlk kez Kürtçe mevlit dinleyen bazı vatandaşlar ise mevlidi cep telefonlarına çekti.



Kürtçe kardeşiz mesajı



Vatandaşlar Kürtçe okunan mevlitten önce Diyarbakır Yenişehir İlçe Müftüsü Alettin Bozkurt'un Kürtçe olarak yaptığı vaazı dinledi. Bozkurt, vaazında birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Hz. Muhammed (s.a.v) döneminden örnekler vererek dinimizde ırkçılığın yeri olmadığını anlatan Bozkurt, İslamiyet'i gerçekten yaşamaya çalışalım. Hepimiz kardeşiz " diye konuştu.



Dualar da Kürtçe



Diyarbakır Ulu Camii İmamı Mehmet Emin Mülayim'in Kur'an tilavetinin ardından Diyarbakır Müftülüğü İlahi Korosu tarafından mevlit Kürtçe okundu. Mevlide eşlik eden Diyarbakırlılar, daha sonra okunan dualara bir ağızdan 'amin' dedi.



Gecenin duasını ise Diyarbakır Sur ilçesi Müftüsü Hasan Yakut tarafından yapıldı. Mevlidi Kürtçe olarak dinleyen vatandaşlar cami çıkışı memnuiyetlerini dile getirdi.







