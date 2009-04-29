TRT Şeş'e konuk oldu, Kürtçe 'Hayırlı olsun' dedi

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Hakan Şükür, Doğu ve Güneydoğu'da izlenme rekorları kıran TRT Şeş'in spor programına konuk oldu.





Çekimler için Diyarbakır'a gelen Hakan Şükür, "Çanakkale'de Kürt kardeşlerimizle birlikte sırt sırta omuz omuza vererek savaştık. Ülkemizin her alanında birlik beraberlik içinde güzel şeyler yapmak istiyoruz. Sporda da kardeş olduğumuzu herkese göstermeliyiz. İnşallah olumlu olur." dedi.



Galatasaray'daki eski takım arkadaşı Mehmet Gönülaçar'ın programına konuk olmak için Diyarbakır'a geldiğini anlatan Hakan Şükür, "Diyarbakır'a futbol programı için geldim. Burada çok sevdiğim dostlarımı gördüm. Diyarbakırspor'da oynayan Coşkun, Fevzi ve Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gibi değer verdiğim dostlarımla hasret giderdim. Galatasaray PAF takımından arkadaşlar vardı, onlarla görüştüm." diye konuştu. Daha sonra programın çekimleri için kamera karşısına geçen Hakan Şükür, konuşmasında Kürtçe, "TRT-Şeş ser xerebe (TRT 6 hayırlı olsun)." şeklinde konuştu.



