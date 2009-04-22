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TRT Şeş ile Roj TV arasında uydu savaşı

Roj TV ile TRT'nin ocak ayında yayına giren Kürtçe kanalı TRT Şeş arasındaki rekabet uyduya yansıdı

22 Nisan 2009 03:00

Roj TV ile TRT'nin ocak ayında yayına giren Kürtçe kanalı TRT Şeş arasındaki rekabet uyduya yansıdı. TRT, son dakika manevrası ile Roj TV ile aynı uydudan yayın yapmaktan vazgeçip, Türksat'ı seçti.

Akşam gazetesinde Volkan Yanardağ imzasıyla yayımlanan habere göre; Türkiye'nin PKK'nın yayın organı olduğunu belirterek, kapatılmasını istediği Roj TV ile TRT Şeş arasındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor.

Kanallar arasındaki yarış uyduya sıçradı. TRT Şeş'in, daha önce Roj ile aynı uydu olan Hotbird'den yayın yapacağı açıklanmıştı. Ancak TRT, son dakika sürprizi ile Hotbird'den vazgeçerek Türksat uydusunu seçti.

TRT'nin bu kararı almasında kurumun Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nün bir uyarısının etkili olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Roj TV'nin izlenmesini engellemek için gönderilen sinyaller nedeniyle TRT Şeş'in de bölgede takip edilemeyeceği ikazını yaptı. Bunun üzerine TRT Şeş'in Türksat'tan yayın yapmasına karar verildi.

Roj TV de geçen hafta bir karar alarak, Hotbird uydusundaki yayınına son verdi. PKK yanlısı kanal, Euorbird ve Atlantic Bird uydusundan yayın yapmaya başladı.

Roj TV ile aynı çizgide olan Mezopotamya TV ile Newroz TV'nin de yayınlarının Hotbird uydusundan çıkartıldığı öğrenildi.


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