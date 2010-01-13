TRT reyting sisteminden çekildi

TRT Genel Müdürlüğü'nden, "TRT'nin yanlıştan yana taraf olmayacağını ve bugün itibarıyla reyting sisteminden çekileceğini" bildirdi.



TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "kurumun son 2 yılda yaptığı atılımlarla kamuoyunun beğenisini kazandığı ancak bu beğenin istenilen ölçüde reyting sonuçlarına yansımadığı" ifade edildi.

Özellikle "prime time" olarak adlandırılan zaman diliminde, TRT 1 kanalının izlenilirliğinde "AB grubu"nda 2008 yılı başından itibaren 2009 yılı Mart ayına kadar istikrarlı bir artış görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "TRT'nin reyting sistemine dönük eleştirileri somut belgeler eşliğinde artarak devam edince özellikle, 2009 yılı Nisan ayından itibaren TRT 1 kanalının reytingleri sistematik halde düşmeye başlamış ve bu düşüşün izahı yapılamamıştır. TRT, yaklaşık iki yıldır gerek Televizyon İzleme ve Araştırma Komitesi (TİAK) bünyesinde ve gerekse de kamuoyu nezdinde televizyon ölçüm sisteminin aksayan yönlerini belirtip, uyarılarda bulunmuş ve gereken tedbirlerin alınmasını istemiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Reyting sistemini düzenlemekle görevli olan TİAK üyeleri ve sistemin işleticisi firma, TRT'nin sistemin teorik temellerine dönük eleştirilerini genel olarak kabul etmekle birlikte bugüne kadar eleştirileri düzeltme adına somut bir adım atmamıştır. 2009 yılı Ekim ayında televizyon izleme ölçümü yapmak için TİAK tarafından yeni bir ihale yapılmış, halen ölçüm yapan firma bu ihaleyi kaybetmiş ve başka bir firma bu ihaleyi kazanmıştır ancak ihaleyi kazanan bu firma ölçüme 2011 yılı Ocak ayından itibaren başlayacak olup bu tarihe kadar ihaleyi kaybetmiş mevcut firma ölçüme devam edecektir. Yeni ihalede TRT'nin eleştirileri 'kısmen' dikkate alınsa da sistemin temelindeki yanlışlıklar devam ettirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Mevcut ölçüm sistemindeki yanlışlıkların, TRT'nin bir iddiası olmaktan çıkıp yargı organları tarafından da incelenmeye başlandığı ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda, Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesi, mevcut ölçüm şirketi ve TİAK yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 239/1 Maddesi'nin ihlali dikkate alınarak kamu davası açılmasına karar vermiştir. Bunun üzerine Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yargılanması için kamu davası açmıştır. Yine Rekabet Kurulu, TİAK'ın, '... belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama etkisini doğurabilecek nitelikte bir teşebbüs birliği olduğuna' karar vermiş ve 2009 yılı ekim ayında TİAK tarafından yapılan yeni ölçüm ihalesinin durdurulmasına karar vermiştir" denildi.

"Halkın güveniyle tam 42 yıldır yayınlarını sürdüren TRT, yanlıştan yana taraf olmayacak ve bugün itibariyle reyting sisteminden çekilecektir" denilen açıklamada, "2011 yılında ölçümleri yapacak yeni şirketin faaliyetlerini inceleyip, yeniden karar verecek olan TRT, bu süre içinde reyting sisteminde yer almayacaktır" ifadesi yer aldı.