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TRT Radyosu önünde 1982 Anayasası'na protesto ANKARA (A.A)

08 Ocak 2012 17:48

-TRT Radyosu önünde 1982 Anayasası'na protesto ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - Dünya Demokrasi Hareketi Derneği üyesi bir grup, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girişinin 30. yılını TRT radyosu önünde protesto etti. Sıhhiye'deki TRT Radyosu önünde toplanan protestocular, ''Darbe anayasası 30 yaşında'' yazılı dövizler taşıdı. CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir'in de destek verdiği gruptakilerden, ''1982 Anayasası, cuntanın kaleminden'' yazılı anayasa kitapçığı maketi ile eyleme katılan bir kişi dikkati çekti. Dünya Demokrasi Hareketi Derneği Genel Başkanı Bayram Zilan, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 30 yıldır darbe anayasası olarak nitelendirilen 1982 Anayasası ile yönetildiğini belirtti. Zilan, ''Özü itibarıyla toplumsal sözleşme olan bu metin, toplumu tek tipleştirme amacıyla kaleme alındı. Bu anayasa, toplumu çatışmaya sürüklemekten başka hiçbir işe de yaramadı'' dedi. Bayram Zilan, Türkiye'nin en büyük ve acil ihtiyacının yeni anayasa olduğunu belirterek, hükümetten bunun için somut adımlar atmasını istedi. CHP Milletvekili Demir de hem partisinin, hem de kendisinin yeni bir anayasa için çalıştığını söyledi. Vuvuzela ve düdük çalarak 1982 Anayasası'nı protesto eden eylemciler, daha sonra dağıldı.

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