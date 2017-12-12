TRT, Prof. Ahmet Ercan'ın konuşmasını kesti: Rejiden spikere "Kes, kes, kes" diye bağırmaları yok muydu, anlatamam...

Sözcü yazarı Can Ataklı, Deprem uzmanı Profesör Dr. Ahmet Ercan'ın 13 Kasım'da Irak sınırında yaşanan deprem sonrası görüşlerini bildirmek için TRT Türk kanalında katıldığı programda başına gelenleri aktardı. Bilimsel veri sunan Ercan'ın, "Maalesef depremlerde ölenlerin yüzde 80'i hep Müslüman ülkelerdedir. Çünkü Müslüman ülkelerde ne demokrasi vardı ne de bilim ve teknolojik uygulamalar” sözlerinin ardından programın birden bitirildiğini söyleyen Ataklı, Ercan'ın, "Tabii ekrana yansımadı ama rejiden spikere (kes, kes, kes) diye bağırmaları yok muydu, anlatamam” dediğini aktardı.

Can Ataklı'nın, "Had bildirme diplomasisi" başlığıyla (12 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni öğrendim

TRT Ahmet Ercan'ın konuşmasını nasıl apar topar kesivermiş

Deprem uzmanı Profesör Dr. Ahmet Ercan'la karşılaştım geçen hafta içinde. Birkaç kişilik dost gurubunda sohbet ederken söz medyanın nasıl baskı altında olduğuna geldi. Ahmet Ercan “TRT'de başıma ne geldi biliyor musunuz?” diye sordu. Biz de merakla “ne oldu?” diye sorunca anlattı; 13 Kasım'da Irak sınırında yaşanan depremden sonra TRT Türk uzman görüşü almak için Ahmet Ercan'ı stüdyo konuğu olarak davet etmiş. Ahmet Ercan bu depremle ilgili bilimsel verileri aktardıktan sonra sunucunun “Bu bölgedeki depremlerde çok insanın öldüğünü” söylemesi üzerine Ercan da “maalesef depremlerde ölenlerin yüzde 80'i hep Müslüman ülkelerdedir. Çünkü Müslüman ülkelerde ne demokrasi vardı ne de bilim ve teknolojik uygulamalar” der demez sunucu hemen araya girip “Çok teşekkürler Sayın Ercan, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz” diyerek apar topar yayını kesmiş. Ahmet Ercan bu olayı kahkahalar atarak anlatırken “Tabii ekrana yansımadı ama rejiden spikere (kes, kes, kes) diye bağırmaları yok muydu, anlatamam” dedi. Ercan bundan sonra TRT'ye artık asla davet edilmeyeceğini sandığını da söyledi.