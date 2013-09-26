TRT önünde İnançer protestosuna polis müdahalesi

Ramazan ayında TRT 'de sarf ettiği, "Hamile kadınların sokakta gezmesi estetik değil, doğru da değil" sözleriyle tepki çeken Ömer Tuğrul İnançer’in TRT’deki programının yayından kaldırılmasını isteyen bir grup TRT Genel Müdürlüğü önüne çadır kurdu. Çevik kuvvet ekipleri eylemci gruba müdahale ederek gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Ömer Tuğrul İnançer’in TRT’de yayınlanacak programının yayından kaldırılmasını isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 8 üniversiteli ve Halkevci Kadınlar üyesi 20 kadın saat 13.00'da toplandı. "Sokakları meydanları terk etmiyoruz. Ömer Tuğrul İnançer özür dile!", "Seni getiren leylek bile pişman" yazılı pankart ve dövizler açan kadınklar, "AKP elini bedenimden çek", "AKP'den hesabı kadınlar soracak" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklamayı okuyan Hande Yanar, "AKP iktidarı gerici, muhafazakar düzenini kalıcı ve yaygın hale getirirken kadın düşmanlığını ana eksen haline getiriyor. Hal böyle olunca iktidarın kanalı da kadın, hamilelik konularında ağzından gerici ve akıl dışı sözler dökülen avukat Ömer Tuğrul İnançer'in engin görüşlerinden yaralanmak üzere programa çıkararak kadın düşmanlığına kendi cephesinden katkı koyuyor. İnançer haddini bilmeli, ekrana bir kez daha çıkmadan önce bin kez düşünmeli, söylediği sözlerden ötürü özür dilemeli, kadınların isyanını ciddi bir mesele olarak önüne koymalıdır. TRT'de İnançer'in açıklamalarını sahiplenmediğini iddia ediyorsa, bir an önce İnançer'in hık deyicisi sunucusunun işine son vermelidir" diye konuştu.

Grup daha sonra TRT Genel Müdürlüğü önüne gelerek, yetkililerle görüşmek istedi. Yetkililerden görüşemeyen kadınlar daha sonra Genel Müdürlük önüne çadır kurarak beklemeye başladı. TRT önüne gelen polis ekipleri gruba yolu açarak çadırı kaldırmaları konusunda uyarıda bulundu. Çadırı kaldırmayarak kol kola giren eylemcilere daha sonra çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan üniversiteliler, polis aracına bindirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRT 1’de geçtiğimiz Ramazan ayında iftar saatlerinde yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında, tasavvufçu ve avukat Ömer Tuğrul İnançer "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır. Sonra akşamüstü çıkarlar. Şimdi ise maşallah, kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir" sözleriyle Türkiye ’nin gündemine oturmuştu.