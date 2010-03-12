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TRT: Olması gerektiği gibi davranmamız suçlanıyor

TRT Genel Müdürlüğü'nden kanalla ilgili yapılan haberler üzerine bir açıklama yapıldı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''TRT, hiçbir kurum ve kuruluşu kötü göstermek, başarısız kılmak, asılsız bir biçimde suçlamak gibi bir yayın anlayışı içine asla girmez ve girmeyecektir'' denildi. TRT2'nin şu an Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın gözaltına alınmasında önce Doğan'ın "gözaltına alındığını" son dakika olarak vermişti. TRT2 son olarak da Ankara'da ihbar üzerine durdurulan ve TSK'ya ait olduğu ortaya çıkan, 900 adet el bombası taşıyan sivili kamoyandaki el bombalarının seri numaralarının silindiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada, ''bugün pek çok basın yayın kuruluşunda, TRT'nin hızlı haberciliğiyle ilgili bilgilere yer verildiği ve bu durumun farklı bakış açılarıyla haberlere konu edildiği'' belirtildi.

Haberciliğin olmazsa olmaz gerekliliğinin ''hız'' olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Geniş imkanlara sahip TRT haber ekipleri, olay yerine en hızlı şekilde intikal, konuya ilişkin bilgilerin süratle edinilmesi ve bu bilgilerin çağdaş teknolojik imkanlar kullanılarak seyirciye zaman geçirmeksizin ulaştırılması konusunda yönlendirilmiştir.

Uzun yıllar TRT'nin, pasif kalmak, haber değeri taşımayan protokol haberlerine saatlerce yer vermek ve gerçek anlamda habercilik yapmamakla suçlandığı bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında bazı çevrelerin, bugün TRT'yi olması gereken şekilde davrandığı ve üzerine düşen görevi yerine getirdiği için suçlamaları, anlaşılacak bir durum değildir. Özel kanalları habere hızlı ulaştığında 'kahraman' ilan edenlerin, aynı durum TRT için geçerli olduğunda, bunu bir eksiklik ve kabahatmiş gibi göstermeye çalışmaları, iyi niyetle açıklanamaz.

TRT, Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir ve bu ülkeye ait her değerle barışıktır. Hiçbir kurum ve kuruluşu kötü göstermek, başarısız kılmak, asılsız bir biçimde suçlamak gibi bir yayın anlayışı içine asla girmez ve girmeyecektir. Bununla birlikte TRT, var gücüyle yayıncılık mesleğinin gereklerini yerine getirip, markasını Türkiye'de ve dünyada hak ettiği en yüksek noktaya taşımaktan, hiçbir şekilde geri durmayacaktır.''

TRT2'nin son dakika

8 Ocak 2009: Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haber verildi. Ancak Kanadoğlu'nun henüz evinde arama bile yapılmamıştı.

12 Ocak 2009: Ankara Zir Vadisi'nde gömülü silahlar olduğu ihbarı üzerine kazı çalışmaları başlatılırken, TRT ekibi silahların adedini ve tipini açıkladı. Olay yerinden canlı olarak yapılan bu anonslar sırasında ise kazılara henüz yeni başlanmıştı.

22 Şubat 2010: Balyoz Operasyonu kapsamında evinde arama yapılan eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın gözaltına alındığı yolundaki haberi de yine ilk kez TRT 2 yayınladı. Alt yazı ile son dakika olarak verilen bu haber sonrası diğer televizyoncular emekli paşa ile telefon bağlantısı kurdu. Çetin Doğan akşam saatlerinde gözaltına alındı.

10 Mart 2010: 'Ankara'da bomba yüklü kamyon ele geçirildi' yönündeki haberler hemen tüm haber kanallarında döndü. Ancak TRT 2 kamyonda bulunduğu iddia edilen bombaların seri numaralarının silindiğini duyurdu.

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