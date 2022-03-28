TRT’nin ulaştırma servisindeki kriz büyüyor

TRT'nin zam taleplerine karşın iyileştirme yapmadığı ulaştırma servisi şoförlerinin, Ankara’da Genel Müdürlük ardından İstanbul'da da istifa etmek zorundan bırakıldığı iddia edildi.

Zam talepleri karşısında ‘işinize gelirse’ diye yanıt verildiği belirtilen, Ankara'da Genel Müdürlük bünyesindeki çalışan çok sayıda şoförün istifa etmek zorunda bırakıldığı iddia edilmişti.

Medya Radar'ın haberine göre, çalışanlar, olayının duyulmasından dolayı TRT yönetiminin öfkelendiğini ve ulaştırma servisine, ‘konuyu medyaya ulaştırmakla bir şey elde edemeyeceklerini’ belirttiğini söyledi. Yönetimin görevi bırakmak isteyene 'dur' demeyeceklerini söyleyerek gözdağı verdiği ifade edildi. Öte yandan benzer gelişmenin İstanbul'da da yaşandığı öğrenildi. Ayrıca aynı şartlarda yeni şoförlerin işe alındığı da belirlendi.

Kurumdaki restoranda yemek ücreti çalışanlar için 10 TL iken şoförler ise hala 35 TL ödemek zorunda. Haftada 6 gün 12’şer saat boyunca çalıştırılan şoförlerin yaşadığı bu ekonomik zorluk karşısında yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu.