TRT'nin kasasına 15 yılda sadece bandrol ve elektrik faturalarından 50 milyar lira gitti

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TRT'nin 2004-2019 yılları arası bandrol ve elektrik faturalarından aldığı TRT payının toplam tutarı bugün itibarıyla, döviz kuru da hesap edildiğinde 50 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.

“TRT kasasına, vatandaşın alın terinden 50 milyar lira konuldu” diyen Yavuzyılmaz, “TRT, AKP'nin propaganda aletine dönüştü. İzlesek de izlemesek de TRT'ye para ödüyoruz. TRT'nin 2002 yılından bugüne kadar çektiği en büyük film, AKP'nin Yalan Rüzgarı, Dallas'ı ve Alacakaranlık Kuşağı'dır” dedi.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de, “TRT'nin bol keseden yaptığı harcamalarının kaynağı kamudur, kurumda 7 bin 133 kişi çalışıyor dedi ve şunları söyledi:

“Vatandaşın ödediği elektrik faturalarından alınan yüzde 2 TRT payı, bandrole tabi cihazlar üzerinden alınan pay, genel bütçeden ayrılan para, radyo TV vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam gelirleri, film, plak, nota, dergi, kitapların yapım, yayın ve satışından elde edilen gelirler, radyo ve TV'lerle ilgili her türlü ticari işlemler, konser ve benzeri programlara giriş ücreti TRT'ye akıyor. TRT, çiftçinin tarımsal sulama elektriğinden bile pay alıyor. Çiftçi evinde televizyon seyrediyor, parasını veriyor ama el insaf, tarlasını ekerken de mi TRT seyrediyor? TRT, 2017 yılını 565 milyon 310 bin lira kârla kapatmış. 2018 yılındaki kârı ise 10 milyon 608 bin lira.”