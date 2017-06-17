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Dünya

TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle muhabirler serbest bırakıldı

17 Haziran 2017 16:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretini izlemek için ülkede bulunana TRT World'ün iki muhabiri kaldıkları otelde polislerce gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, gözaltına alınan muhabirlerinin isimlerinin Pakistan uyruklu Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman oldukları öğrenildi.

İki TRT World çalışanı Çavuşoğlu’nun durumu Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı. 

TRT Wold’ün Pakistanlı muhabiri, serbest bırakılmalarında kendilerine yardımcı olan başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu mensuplarına teşekkür etti. 

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