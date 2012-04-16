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Spor

TRT muhabiri şampiyon oldu

Antalya'da gerçekleştirilen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'nda, 81 ilden 26 sıklette 300 sporcu yarıştı

16 Nisan 2012 17:05

Antalya'da düzenlenen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'nda yarışan TRT muhabiri Işıl Aktan'ın kadına şiddeti protesto için podyuma ayak bileğinde siyah kurdele ile çıkma isteğine hakem komitesi izin vermedi.

 
Milli takım seçmeleri niteliği taşıyan yarışmalar, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Kadınların final yarışmaları, erkeklerden sonra başladı. Eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açan Türkiye Kadınlar Vücut Geliştirme Şampiyonu Işıl Aktan, kadına şiddeti protesto için podyuma ayak bileğinde siyah kurdele ile çıkmak istedi. Ancak hakem komitesi, Büyük Bayanlar Açık Sıklette yarışan Işıl Aktan'ın bu protestosuna izin vermedi. Işıl Aktan soyunma odasında ayak bileğine bağladığı kurdeleyi, podyuma çıkmadan önce çıkarmak zorunda kaldı.  
 
Podyumda sporculara vücutlarını sergilemeleri için tanınan 1 dakikalık sürede danslı gösteri yapan Işıl Aktan, topladığı puanlarla bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcu ödülünü, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sinan Şimşek'ten aldı.
 
 
19 yıllık TRT muhabiri Işıl Aktan, 1 yıl aradan sonra yeniden podyumlara dönmenin sevincini yaşadığını söyleyerek, "Eşinden darp görmüş, şiddet görmüş bir kadınım. Türk kadınının gücünü göstermek için şampiyonaya katıldım. Ayağımda siyah bantla podyuma çıkmak istedim. Çünkü burada kadınlara mesaj vermek istedim. Kadınlara sesleniyorum. Önünüze set çekmeye çalışan erkeklerden kurtulun. Ayak bağı olmasınlar size" diye konuştu.
 
Kamuoyunda vücut geliştirme sporunun çok yanlış tanındığına da dikkati çeken Işıl Aktan, "Bu spor kadınlığa veya erkekliğe zarar veren bir spor değil. Ben yıllardır bu sporu yapan, 8 yaşında çocuğu olan bir anneyim" dedi. Türkiye şampiyonluğu kupasını kaldıran Işıl Aktan, birinciliği çocuğuna, ailesine ve tüm kadınlara armağan ettiğini sözlerine ekledi.
 
Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'nda 26 sıklette birinci olan sporcular, 7-8 Mayıs tarihlerinde İspanya'da yapılacak Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 

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