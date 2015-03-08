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TRT muhabiri haber için gittiği kazada, kardeşinin öldüğünü öğrendi

Çorum'da lastiği patlayan kamyonetin bir TIR ve kamyona çarpması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti

08 Mart 2015 01:27

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayı haber yapmak için olay yerine giden TRT muhabiri Cahit Emrali, kardeşinin de kazada öldüğünü öğrenince fenalaştı.

DHA'nın haberine göre, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine giden 19 EE 631 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek 65 yaşındaki Murat İstanbullu yönetimindeki kamyona çarptı. Savrulan taşıt daha sonra ise 51 yaşındaki Necmettin Damar yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Kazanın ardından araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 21 ve 23 yaşlarındaki, Burak Emrali, Erol Kaya, Aykut Tıknazoğlu, Mevlit Yılmaz ve Yaşar Selvioğlu olduğu belirlendi. 

 

TRT muhabiri kardeşinin ölümünü olay yerinde öğrendi

 

Trafik kazasında ölenlerden Burak Emrali, TRT'nin Sungurlu muhabiri Cahit Emrali'nin kardeşiydi. Cahit Emrali, kazayı duyup haber yapmak için olay yerine geldiğinde, ölenler arasında kardeşinin de olduğunu öğrendi. Fenalaşan muhabire sağlık ekipleri müdahale etti. 


 

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