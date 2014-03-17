'TRT muhabiri, Berkin Elvan tweeti nedeniyle geri göreve alındı' iddiası

TRT Haber’de çalışan muhabir Elif Akkuş’un, polis tarafından atılan biber gazı kapsülü ile yaralanarak komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ardından yazdığı tweet’ler nedeniyle muhabirlikten alınarak teknik servise kaydırıldığı iddia edildi.

Bianet’te yer alan haberine göre, TRT kaynakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nedeniyle isim vermedi ancak 15 yıllık muhabir Akkuş’un Genel Müdürlükten gelen yazıyla teknik servise gönderildiği bilgisini doğruladı.

‘Kaydırıldıysa o yüzden değildir’

TRT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan Hasan Bahçıvan adlı bir yetkili ise Akkuş’un görev yerinin değiştirilip değiştirilmediği hakkında bir bilgisinin olmadığını, bunun için dosyalara bakması gerektiğini, zaten dışarıya bu gibi konularla ilgili bilgi vermediklerini belirtti. Bahçıvan daha sonra şunları söyledi:

“Kaydırıldıysa da bu sebepten dolayı değildir. Bu sebepten ötürü personel hareketi olmamıştır. Kaydırıldıysa başka bir sebebi vardır ama onu da sizinle konuşmak durumunda değilim şu an.”

Elif Akkuş’un tweetleri