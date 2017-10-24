TRT Kent Radyo'ya tepki: Diyanet FM'e çevirdiler!

TRT İzmir Kent Radyo'da yayın akışına uygun olmayan biçimde dini ögelerle yayın yapıldığı belirtildi. TRT çalışanlarının da rahatsızlıklarını dile getirdiği yayın akışına ilişkin olarak kurum içinde “Kent Radyo'yu Diyanet FM'e çevirdiler” yorumu yapılıyor.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, radyo ile kent arasındaki kopukluğu gidermek ve İzmirlilerin radyoya olan ilgisini artırmak amacıyla kurulduğu belirtilen TRT İzmir Kent Radyo'da telif ile çalışan dış yapımcıların kentin sanat, kültür, müzik, ekonomi ve spor gibi alanlarında yayın akışına uygun olarak programlar yapması öngörülüyor. Buna karşın Radyonun bazı programlarının amacından şaştığı kaydediliyor.

13 Ekim Cuma günü 22.00 – 23.00 saatleri arasında Dış Yapımcı Bünyamin Ertekin'in sunduğu, “İzmir'de Sanat ve Yaşam Kuşağı”ndaki yayın dini söylemlerle açılıyor. Ardından katılan konuklarca dakikalarca Kuranı Kerim okunuyor. Okunan bölümün Türkçe tercümesinin de yapılmadığı program hakkında TRT çalışanlarının da rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor. Kurum içinde “Kent Radyo'yu Diyanet FM'e çevirdiler” yorumu yapılıyor.

TRT Kent Radyo'da bir çok programın iktidara yakın isimlerle doldurulduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dış yapımcıların bazılarının yayın akışına dahi uymadığını dile getirdi. Radyoda dış yapımcı olarak görev alan isimlerin “AKP'nin sesi” olduğunu kaydeden Bakan, “Sanat kuşağında bile Kuran okunmasının amacı nedir?” diye sordu.

TRT’nin radyo programlarının “TRT Radyoları Yapım Uygulama Talimatlarına” uygun olması şartına karşın bu kurallara uyulmadığını da dile getiren Bakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde şu soruları yöneltti:

“'Sanat ve Yaşam' kuşağında Kur’an-ı Kerim okunması, hükümetin toplumun her alanda dinselleştirme çabalarının yansımasıdır. TRT'nin din konusunda yayın yapan kanalları bulunuyor. Kuran okumanın yeri sanat programı değildir. Yapımcı Ertekin'in Sanat ve Yaşam kuşağının adını değiştirerek “Gönül Sohbetleri”ne dönüşmesine de yönetim neden ses çıkartmıyor? TRT Radyo Daire Başkanlığı'nın 'olur'u olmadan kuşak adı değişikliği yapılamamamasına karşın bu uygulama halen daha nasıl devam ediyor? TRT'de yayın akışı gereği izlenmesi gereken konular belliyken neden içeriğe dikkat edilmiyor? TRT İzmir yöneticileri, geçen ay yaptığı toplantıda dış yapımcılara, 'TRT'nin parası yok. Böyle giderse size para veremeyeceğiz. Ekim ayı sonunda hepinizi çıkartacağız. Sponsor, reklam bulun' dedi mi? Kent radyoda program yapan bazı isimlerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'Reis' diye hitap etmelerinin yanında radyoda dini içerikli sohbetler ve programların ağırlık kazanmasının arkasındaki amaç nedir?”

TRT'nin adı Yandaş Radyo Televizyonu olsun!

TRT ismini Yandaş Radyo Televizyonu (YRT) olarak değiştirmesi gerektiğini kaydeden CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

“Diğer birçok kamu kurumunda olduğu gibi TRT’de de liyakat bitmiş, siyaset egemen olmuştur. Güzelim kurumu perişan ettiler. TRT kamu yayıncılığını bırakmış, yandaşlara gelir kapısı yaratmanın peşine düşmüştür. Halktan kesilen paralarla ayakta duran TRT, eğitimi ne olursa olsun belli bir partiye mensup olmayanı işe almıyor. İktidara uzak olan isimlere kanallarında, radyolarında konuk olarak dahi yer vermiyor. Kurumda 7 bin 500’den fazla kişi çalışıyor. Her türlü ekipman ve altyapı mevcut. Ancak dışarıya oluk oluk para akıtıyorlar. TRT’nin 2015 yılında dış yapımlara 1 milyara yakın para aktardı. Ve bu paraların tamamı yandaşlara gidiyor. Parayı alan yandaşlar da doğal olarak iktidarın borazanını çalıyor. İktidara yaranmak adına kırk takla atıyor. Yukarıdakilerin gözüne girmek için dini sömürmekten de geri durmuyor. Kurumun adını değiştirsinler Yandaş Radyo Televizyonu yapsınlar olsun bitsin.”