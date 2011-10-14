TRT 'Karayılan haberinin doğruluğu ortaya çıkıyor'



T24 - TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, terör örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandığı ile ilgili yaptıkları haberlerle ilgili, "Keşke haberimiz yanlış olsa" dedi.





TRT Genel Müdürü Şahin, kasım ayında dolacak olan görev süresi öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan TRT Genel Müdürü Şahin, ilk önce TRT tarafından verilen Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalanmasıyla ilgili haberler soruldu.





TRT olarak terör örgütü ile ilgili haberleri yalın vermeyi tercih ettiklerine dikkat çeken Şahin, Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili gelen bir haberi 'çek' ettirdikten sonra "Murat Karayılan'ın yakalandığı belirtiliyor" gibi kesin olmayan bir ifade ile verdiklerini bildirdi. Karayılan'ın yakalandığına yönelik istihbaratları bulunduğunu aktaran Şahin, "Yavaş yavaş doğruluğu çıkıyor.



"Keşke haberimiz yanlış olsa" diye konuştu. Karayılan'ın yakalandığına ilişkin ses kaydı ve görüntü olduğuna dair bilgi edindiklerini aktaran Şahin, ses ve görüntüleri edinmek için yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi.





Türkiye'de suç olan bir konunun İran hukuku açısından suç olamayabileceğine vurgu yapan Şahin, zaten Karayılan'ın Tahran yakınlarında bir hastanede tedavi olduğu ile ilgili haberlerin de medyada yer aldığına dikkat çekti.









