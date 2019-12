-TRT İLE BM TELEVİZYONU ARASINDA İŞBİRLİĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, New York'ta, TRT ile BM Televizyonu arasında BM Genel Merkezinde düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine katıldı. TRT ile BM Televizyonu Basın İletişim Platformu arasındaki işbirliği protokolünü TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un iletişim ve enformasyondan sorumlu yardımcısı Kiyotaka Akasaka, BM'de ''Dag Hammorskjold Salonunda'' imzaladı. Törene, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Washington Büyükelçisi Namık Tan, BM Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi-Müsteşar Fazlı Çorman, BM'nin Haber ve Medyadan Sorumlu Daire Başkanı Stephane Dujarric katıldı. BM'nin Haber ve Medya Dairesi Tanıtım Bölümü Başkanı Caroline Petit tarafından sunulan imza töreninde, TRT Genel Müdürü Şahin ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un iletişim ve enformasyondan sorumlu yardımcısı Kiyotaka Akasaka, işbirliği protokolünü imzalamalarının ardından el sıkışarak birbirlerini tebrik ettiler. Arınç törende yaptığı konuşmada, TRT ile BM televizyonu arasında imzalanan işbirliği protokolünden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek bu memnuniyetini bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yaptığı görüşmede de ifade ettiğini, Genel Sekreterin de bu görüşü paylaştığını söyledi. TRT'nin 40 yıldan beri, BM Televizyonunun da 60 yıla yakın bir zamandır yayın yaptığını belirten Arınç, şöyle konuştu: ''BM çok prestijli bir kurum, bütün dünya toplumlarının buluştuğu bir merkez, dünyanın barışının korunması, toplum meselelerinin çözülmesi için ideal bir platform, tam bir diyalog ve uzlaşma merkezi. Türkiye, BM'nin gücüne, önemine inanıyor ve BM ile aynı amaca hizmet etmekten büyük memnuniyet duyuyor. Bugün de yayıncılık alanında BM Televizyonu ile yaptığımız anlaşmanın TRT tarafından çok iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum.'' TRT'nin kamu yayıncılığında son dönemde çok büyük atılımlar yaptığını söyleyen Arınç, TRT'nin şu anda 15 kanala sahip olduğunu, çeşitlilik ve çoğulculuğa sahip olduğunu, dünyanın her bölgesine ulaşma imkanına sahip olduğunu ve TRT kanallarının eğitimden, habere, haberden turizme 2 anadilde yayına kadar çok geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade etti. Arınç, ''BM Televizyonuyla protokol yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve bunun başarılı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Bu imzaladığımız protokol bizim açımızdan da bir ilktir, umarım zengin arşivlerimizde iki televizyon da birbirlerine yardımcı olacaklar. Biz bu işten karlı çıktığımızı düşünüyoruz, bize bu karlı alışveriş imkanını tanıdığı için Sayın Akasaka olmak üzere BM'ye teşekkür ediyorum'' dedi. Akasaka da törende yaptığı konuşmada, kendisinin başında bulunduğu BM İletişim ve Enformasyon Dairesinin, TRT ile işbirliği protokolü imzalamasından dolayı son derece memnun olduğunu belirterek TRT'nin dünyadaki olayları ve BM'nin çalışmalarını izleyicilere yansıtmada son derece önemli bir rol oynadığını belirtti. İmzalanan protokolle TRT'nin BM Televizyonuna, Türkiye'de düzenlenecek başta 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı olmak üzere konferanslarla ilgili görüntü vereceğini söyleyen Akasaka, işbirliği protokolünün hem televizyon, hem de radyo alanında olacağını belirtti. ''Türkiye, uluslararası arenada olağanüstü bir rol oynuyor'' diye konuşan Akasaka, Türkiye'nin BM'nin Medeniyetler İttifakı girişimine de eşbaşkanlık yaptığını hatırlattı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de yaptığı konuşmada, ''Bugün bizim için son derece önemli bir gün, umarım pek çok arşivden yararlanabiliriz, BM Televizyonunun arşivini kullanabileceğimiz için şanslıyız'' dedi. Geçen sene BM Genel Kurul toplantıları sırasında BM Medya ve Televizyon yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptıklarını anlatan Şahin, özellikle yoğun seçim dönemi sırasında New York'a BM imza törenine gelen ve kendilerine her zaman destek veren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'a ve BM Genel Sekreteri ile ekibine teşekkür etmek istediğini belirtti. Şahin konuşmasında BM Televizyonu'na her zaman teknik ekip desteği vermeye hazır olduklarını da ifade etti. İmza töreninde, TRT Türk kanalı tarafından yayınlanan ve BM Televizyonu arşivlerinden yararlanarak hazırlanan Mısır'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun okula gitme hayalini gerçekleştirmesini anlatan 2 dakikalık Türkçe bir tv programı da gösterildi. Arınç daha sonra aynı salonda bir basın toplantısı düzenledi.