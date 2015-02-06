TRT Haber tarafsızlığı unuttu!

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, toplumun pek çok kesminden büyük tepki çeken İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin attığı "İç Güvenlikle ilgili mükemmel cevap" başlığı, gelen tepkiler üzerine "İç Güvenlikle ilgili iddialara cevap" şeklinde değiştirildi.

Halkın vergileriyle hizmet veren TRT'nin Efkan Ala'nın yaptığı açıklama için attığı "İç Güvenlik’le ilgili mükemmel cevap” başlığı sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

Son yıllarda haberlerinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalmadığı gerekçesiyle muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilen TRT, yoğun eleştiriler üzerine TRT Haber başlığını, “İç Güvenlik’le ilgili iddialara cevap” şeklinde değiştirdi.

Söz konusu haberde Efkan Ala'nın Twitter hesabından "İç Güvenlik Paketi"ne yönelik eleştirilerle ilgili şu paylaşımda bulundu: "Halkı sokağa çağıranlar, güvenlik paketinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kısıtlayan tek bir madde gösteremezler. Molotofu, sapanı, demir bilyeyi savunanlar, halkın can ve mal güvenliğini neden savunmuyorlar? 'Gösterilerde ateşli silah kullananın sapan kullanandan daha az ceza alacağı iddiası' tamamen safsatadır. Toplantı ve gösterilerde ateşli silah taşıyan, hem ruhsatsız silah bulundurmaktan hem de gösterilere silahla katılmaktan ceza alacaktır. Gösteri hakkından bahsedenler, insanların güvenle sokakta yürüme hakkından, esnafın ticaret hakkından neden bahsetmiyorlar!"

TRT, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yaptığı haberlerde adaylara eşit süre ayırmamasıyla da gündeme gelmiş ve yoğun bir şekilde eleştirilmişti.