TRT, grup konuşmalarında Erdoğan için 46, muhalefet için 2 tweet attı!

Hülya Karabağlı / Ankara

TRT, TBMM’de dünkü gurup toplantılarında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla ilgili 46, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için 1’er, BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için sıfır tweet attı.

CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr. Aykan Erdemir, dün 11 Ocak 2014 günü AKP, CHP, MHP ve BDP’nin Meclis Gurup toplantılarında liderlerin konuşmasıyla ilgili TRT’nin attığı tweetlerin hesabını çıkardı. Erdoğan’ın konuşmasıyla 46 tweet atan TRT, CHP ve MHP liderleri için 1’er tweet gönderdi. BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın konuşmasıyla ilgili hiç Tweet atılmadı.

Başbakan Erdoğan dünkü AKP grup toplantısındak konuşmasında, 'benim tweet hastalığım yok, bu kadar boş zamanım da yok, kusura bakmayın' demişti.

TRT’nin bu durumunu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Erdemir, Başbakan BülenetArınç’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Erdemir’in değerlendirmesi ve soruları şöyle:

- 11 Şubat 2014 tarihinde TBMM’de Grubu bulunan siyasi partilerin düzenledikleri haftalık olağan toplantılarda Grup Başkanı olarak liderlerin yaptıkları konuşmalar, bir kamu kurumu olan TRT’ye bağlı “@trtturk” resmi Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu paylaşımların dağılımı şöyle gerçekleşmiştir: Adalet ve Kalkınma Partisi liderinin konuşmasından toplam 46 (kırk altı) tweet;

- Cumhuriyet Halk Partisi liderinin konuşmasından toplam 1 (bir) tweet; Milliyetçi Hareket Partisi liderinin konuşmasından toplam 1 (bir) tweet; ve Barış ve Demokrasi Partisi liderinin konuşmasıyla ilgili ise hiç tweet atılmamıştır.

- “@trtturk” Twitter hesabından, iktidar partisi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından toplam 46 (kırk altı) tweet atılırken, üç muhalefet partisi liderlerinin konuşmalarıyla ilgili 1 ya da hiç tweet atılmamasının nedeni nedir?

- Bu ayrımcı tutumun kamu yayıncılığı ilkesiyle bağdaştığını düşünüyor musunuz?

- Bu ayrımcı uygulamanın düzeltilmesi yönünde hangi girişimlerde bulunacaksınız?