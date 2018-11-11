TRT Genel Müdürü'nden “Rüyamda Allah'ı çok görürüm” diyen konuk için savunma

TRT-1’deki Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk olan akademisyen Teyfur Erdoğdu’nun tartışma yaratan, “Ben çok fazla rüyamda Peygamber’i, Allah’ı ve Kâbe’yi görürüm” sözleri, TRT hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda 7 Kasım’daki toplantıda gündeme geldi.

CHP’li Atila Sertel, “Ya siz bu konukları nereden buluyorsunuz Allah aşkına ya? Yani nasıl bir kafadaki adamları bulup konuk yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, akademisyenin rüyasında Allah’ı gördüğünü söylediği yayınla ilgili teftiş başlattıklarını açıkladı. “Konu da bu değil ama artık adam ne düşündüyse, bilmiyoruz” diyen Eren, olayı “canlı yayın kazası” olarak niteledi.