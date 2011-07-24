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TRT Genel Müdürü'nden ilginç gerekçe

Meclis TV yayınlarına sınırlandırma getirilmesinin arkasında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in, TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yazı olduğu ortaya &cc

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Meclis TV yayınlarına sınırlandırma getirilmesinin arkasında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in, TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yazı olduğu ortaya çıktı. 1995 yılında imzalanan protokolde belirlenen yayın sürelerinin aşıldığını belirten TRT Genel Müdürü, "Yayın sürelerindeki bu değişkenlik, aynı zamanda ‘TRT Spor’ kanalı olarak yayın yapmakta olan TRT 3 kanalında, spor programlarında, özellikle canlı yayınlarda aksamalara neden olmaktadır" dedi.


TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TBMM Başkanlığı’na 24 Haziran’da gönderdiği yazıda, 1995 yılında imzalanan protokolü hatırlatarak, şöyle dedi: "Kurumumuz ile Başkanlığınız arasında imzalanan 3.1.1995 tarihli protokolün, ‘Yayın Süresi’ başlıklı 2. maddesine göre haftanın üç günü TBMM faaliyetlerinin kamuoyuna yansıtılması amacıyla TRT 3 kanalı 14.00-19.00 saatleri arası Başkanlığınıza tahsis edilmekte iken, zaman içerisinde Başkanlığınızdan gelen şifahi taleplerle, protokolde belirlenen yayın sürelerinin aşıldığı ve protokol kapsamı dışına çıkıldığı malumlarınızdır.


Ancak yayın sürelerindeki bu değişkenlik, aynı zamanda ‘TRT Spor’ kanalı olarak yayın yapmakta olan TRT 3 kanalında, spor programlarında, özellikle canlı yayınlarda aksamalara neden olmaktadır.


Bu nedenle bahse konu protokolün 2. maddesinde yer alan yayın sürelerine uyulacağı hususunu bilgilerinize arz ederim."



TBMM Başkanı Çiçek 11 Temmuz'da "olur" verdi


TBMM Başkanı Cemil Çiçek de, TBMM TV yayınları konusundaki yazıya 11 Temmuz’da "olur" verdi. Söz konusu yazıda, "Konuyla ilgili TRT Genel Müdürlüğü’nün protokolü hatırlatan yazısına istinaden, TBMM Başkanlığı tarafından protokole uyulacağına dair cevabi yazı yazılmış olup, ilgili yasa gereği ve protokolün 2. maddesi doğrultusunda, haftada üç gün 14.00-19.00 saatleri arasında Genel Kurul çalışmalarının TRT 3’den aktarımı yönündeki hükümlere uyulacağı belirtilmiştir" denildi.



"Grup toplantıları ve saat 19'dan sonra genel kurul yaynlanmayacak"


TBMM TV’nin siyasi parti grup toplantılarını ve saat 19.00’u aşan Genel Kurul çalışmalarını yayınlayamayacağına işaret edilerek, "Ayrıca haftada üç günü aşan Genel Kurul çalışmaları TBMM TV tarafından arşiv amaçlı kayıt edilecek, fakat yayınlanamayacaktır. 24. Yasama Dönemi çalışmalarının başlayacağı 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren bu yayın düzeninin uygulanması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim" denildi.



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