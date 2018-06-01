"TRT Genel Müdürü görevinden alınsın" başvurusu

CHP'nin Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen, cumhurbaşkanı adaylarına yayınlarında eşit sürede yer vermediği gerekçesiyle TRT'nin Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için Yüksek Seçim Kurulu Başakanlığı'na başvuru yaptı.

Taşçı ve Demirdöğen'in yaptığı başvuruda, TRT'nin Cumhrubaşkanı Erdoğan haricinde tüm adaylara daha az yer verdiğini belirterek, "TRT Kurumu, 30 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında TRT HABER, TRT 1 ve TRT 6 logosu ile yayın yapan televizyon kuruluşlarında aşağıda toplam süreleri belirtilen bir siyasi parti ve o siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı lehine, diğer siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarını yok sayar nitelikte yayın yapmıştır" denildi.

Başvuruda, "TRT yalnızca bir siyasi parti ile onun genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayına diğer partiler ve adaylar bakımından adaletsiz, eşitliğe aykırı bir biçimde yer vermektedir. Deyim yerindeyse TRT bir partinin ve onun Cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasını yürütmekle görevli şirket gibi hareket etmektedir" ifadesini kullanıldı.

Taşçı ve Demirdöğen yaptıkları başvuruda, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde yer alan "tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır" hükmüne göre TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, görevinden alınmaısnı istedi.