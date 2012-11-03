TRT Genel Müdürü: Bonomo'yu seçtik, eve kaçtım!

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, "Eurovision'a Can Bonomo'nun katılacağı ilan edildikten sonra hemen eve kaçtığını" açıkladı.

Eurovision Şarkı Yarışması 2. Özel Danışma Kurulu Toplantısı'na Ali Kocatepe, Arif Sağ, Sezen Cumhur Önal, Olcayto Ahmet Tuğsuz ve Işın Karaca katıldı.

Eurovision Şarkı Yarışması 2. Özel Danışma Kurulu Toplantısı için İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'na gelen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Bülent Özveren'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bonomo’nun seçilmesinden sonra ‘eve kaçtığını’ belirterek, sonraki süreci şöyle anlattı, “Cep telefonumun bulunduğu gazeteci arkadaşlar aradı, 'Çok mu aradınız' bunu dendi. Biz de yorum yapmadık. Ertesi gün bir baktım köşelerinde ‘Helal olsun bak seçilince böyle seçilir’ yazıldı. Hangisi doğru? Telefonda söyledikleri mi, köşesinde yazdıkları mı? Bizim amacımız Türkiye 'de müzik sektörüne ne tarz katkı sağlarız burada masaya yatırmak gerekiyor. 'Önümüzdeki yıl ne yaparız' bunu tartışacağız.”

‘Oylamada açmazlar var’

Bakü'de yapılan Eurovision şarkı yarışması sonrasında Eurovision'a katılmamayı düşündüklerini hatırlatan Şahin, bazı köşe yazarların konuyla ilgili olumlu veya olumsuz görüşler beyan ettiklerini vurgulayarak şunları aktardı:

“Eleştirileri large şekilde kabul ediyoruz. Bu, dikkate alınmıyor anlamına gelmiyor. Her bir eleştiriyi yeri geldiğinde öz eleştiri kabul ediyoruz. Eurovision'la ilgili Bakü'de toplantıya gitmeden önce birincinin kim olacağı konuşuldu. O, birinci çıktı. Bu bir tesadüf mü diye kendimi yokladım daha sonra birinci gelen şahıs daha birinci gelmeden adeta birinci gelmiş gibi gecenin öncesinde akşam üzeri basın toplantısı yaptı. Azerbaycan 'daki insan hakları ihlallerini eleştirdi. Hakikaten yarışmada oylama başladı. Biz iddialı bir grupla gitmiştik. Biz daha fazla oy alalım derken oylar oraya yığıldı. Bakıyorsunuz yarışmada komşu komşuya oy veriyor. Oylama konusunda da çıkmazlar yaşıyoruz. Eurovision, 2 milyar dünya insanının izlediği çok başarılı bir program. Ancak onların da zaman zaman çıkmazları var.”