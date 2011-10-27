-TRT Genel Müdürlüğü adaylık başvuruları sona erdi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - TRT Genel Müdürlüğü görevi için adaylık başvuruları bugün saat 18.00 itibariyle sona erdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım 2011 tarihi itibarıyla boşalacak olan TRT Genel Müdürlüğüne aday olmak isteyenler için tanınan başvuru süresinin bugün saat 18.00'de sona erdiği bildirildi. Açıklamada, başvurularla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, Üst Kurul tarafından Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere üç aday belirleneceği ifade edildi. TRT Genel Müdürlüğü adaylığı için başvuruda bulunan aralarında halen bu görevi yürüten İbrahim Şahin'in de bulunduğu 40 kişinin isimleri şöyle: ''Cengiz Özdiker, Yaşar Norman, Muharrem Hakan Cevher, Ali Koplay, Ömer Sami Yapıcı, Abdülcelil Güven, Mehmet Fuat Ergün, Dursun Öztürk, Göknur Çavdar, Salih Çetin, Süleyman Erguner, Fikret Büyüksoy, Ahmet Metin, Ömer Cerrah, İlkay Altınpınar, Tahir Orhan, Mehmet Durkaya, Cemalettin Taşkıran, Kamuran Soylu, Kasım Gümüş, İdris Özkul, Fatih Öznur, Erbay Kücet, Haşim Akkaya, Tahsin Zaman, Fatih Uslu, Mehmet Ali Hersek, Kadir Söyler, Hasan Candan, Şenol Göka, Osman Köse, Fatih Eroğlu, Vahdi Sinan Sinanoğlu, Mustafa Köksal, Nuriddin Dönmez, İbrahim Şahin, Hidayet Zeki Doğan, Abdurrahman Keskin, Kazım Avcı, Mustafa İnceköy.''