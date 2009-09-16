TRT, Euronews'ın yüzde 15,75'lik hissedarı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), çok dilli uluslararası haber kanalı Euronews'e yüzde 15,70'lik hisseyle ortak oldu. Euronews'da 2010'dan itibaren günde 24 saat Türkçe yayın yapılacak.



Kanaldaki en büyük dördüncü paya sahip olan TRT, hissedar olarak kanalın denetleme kuruluna da katıldı.



TRT'den yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2010'da Türkçe Euronews'un yayın hayatına başlaması amacıyla 27 Şubat 2009'da imzalanan ortaklık anlaşmasının 6 Ağustos 2009'da uygulamaya konduğu hatırlatıldı.



Açıklamaya göre TRT, yüzde 25,37'lik pay sahibi olan France Televisions, yüzde 22,84'lük pay sahibi olan RAI ve yüzde 16,94'lük pay sahibi olan RTR'nin ardından yüzde 15,70'lik payla Euronews'un en büyük dördüncü hissedarı oldu. TRT aynı zamanda, Pier Luigi Malesani'nin başkanlığını yaptığı Euronews Denetleme Kurulu'na da katıldı.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin TRT'nin Euronews'un en büyük hissedarlarından biri olarak çok büyük bir adım attığını, dünyaya sekiz dilde yayın yapan ve Avrupa'nın en çok izlenen uluslararası haber kanalında Türkçe yayın yapılacak olmasının çok anlamlı ve gurur verici olduğunu ifade etti.



Ortaklığın sadece Türkiye'nin AB'ye giriş sürecine değil, aynı zamanda Türkiye'nin yurtdışında tanıtılmasına da katkı sağlayacağını kaydeden Şahin, işbirliğinin iki kuruluşun karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından da önemine işaret etti.



Euronews İcra Kurulu Başkanı Philippe Cayla da, TRT gibi saygın bir ortakla çalışmanın kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, Türkçe yayınlar sayesinde hem kanal dağıtım ağının hem de Türkçe konuşulan bölgelerdeki seyirci kitlesinin genişleyeceğini belirtti. Cayla, bu ortaklık sayesinde Türkçe konuşan bölgelerden gelen haberlerin daha fazla ve ayrıntılı şekilde ele alınmasının da sağlanacağını kaydetti.



Euronews'da 24 saat Türkçe yayın



Euronews, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve Rusça'ya ek dokuzuncu dil olarak Ocak 2010'dan itibaren günde 24 saat Türkçe yayın yapacak.



34 uydudan oluşan geniş bir ağ üzerinden dünyaya ulaşacak olan Euronews Türkçe yayını, Euronews yayınının iletildiği kablo, ADSL, uydu gibi dijital dağıtım ağları aracılığıyla 150 ülkede 293 milyon hanede seyredilebilecek. Euronews'un internet sitesi olan "www.Euronews.net"e, mevcut sekiz dilin yanı sıra Türkçe de eklenecek.



TRT de Türkiye'de 17 milyondan fazla eve ve Türkçe konuşan komşu ülkelere farklı dağıtım ağları aracılığıyla Euronews'un Türkçe versiyonunu yayınlayacak.



Dünyada gelişen olayları Avrupa bakış açısıyla işleyen Euronews, Ocak 1993'te kuruldu. Günde 24 saat, eş zamanlı olarak 8 dilde yayın yapan Euronews'ta her yarım saate bir haber bülteni ve gündeme ilişkin ayrıntıları içeren programlar yayınlanıyor.

